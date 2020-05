Modernizare străzi în comuna Valea Lungă: Licitație pentru lucrări de trotuare, asigurarea scurgerii si evacuarii apelor de suprafata

Primăria comunei Valea Lungă a lansat în SEAP o licitație pentru atribuirea contractului având ca obiect execuție lucrări suplimentare la străzi pentru obiectivul de investiții „ Modernizare străzi in comuna Valea Lungă, Județul Alba”.

Deoarece traficul pietonal se desfășoară pe anumite zone c rupturilor, crăpăturilor, gropilor în zonele unde stagnează apa, se impune trotuare noi pe amplasament, astfel circulația pietonilor se va desfășura în condiții civilizate și în siguranță.

Trotuare

Trotuarele vor avea lățimea minimă de 1,20 m și vor fi încadrate cu borduri 50 x 200 x 500 mm , pe o fundație din beton C12/15. Se vor amenaja de la limita de proprietate către partea carosabilă.

La cererea beneficiarului s-a întocmit documentația ce are drept scop îmbunătățirea condițiilor de circulație a pietonilor în conformitate cu normativele aflate in vigoare. Se propune îmbunătățirea suprafeței trotuarului prin realizarea unui pavaj modem cu pavele din beton tip uniloc cu grosimea de 6 cm (ex.gri antracit,maro etc.) pe următoarele străzi:

• Localitatea Lunca – Strada 1 – km 0+000 – km 0+100(partea stângă)

– km 0+100 – km 0+420(partea dreaptă)

– km 0+420 – km 0+545(partea stângă)

• Localitatea Valea Lungă

-Str. Tudor Vladimirescu-tronson 1 km 0+000-km 0+075(partea stângă)

-Str. Tudor Vladimirescu-tronson 2 km 0+000-km 0+348(partea stângă)

-Str. Tudor Vladimirescu-tronson 3 km 0+000-km 0+146(partea dreaptă)

-Str. Gării-tronson 2 km 1+100-km l+470(partea stângă)

Lucrări de asigurare a evacuării apelor pluviale

Evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabilă se efectuează prin profilul transversal existent al străzii cu panta de 2,5% spre rigolele proi repartizate astfel:

Rigolă carosabilă:

Localitatea Lunca

– Stradal km 0+100-km 0+420(pe ambele părți)â

Rigolă de beton:

Localitatea Tăuni

-str. Principală km 0+660-km l+949(rigolă pe ambele părți)

-drum lateral L=50m (rigolă pe ambele părți) pe str. Principală, la km 1+650

Rigolă carosabilă 60cm:

• Localitatea Valea Lungă

-str. Vânătorilor-tronsonl km 0+000-km 0+100(pe partea stângă)

-str. Vânătorilor-tronsonl km 0+100-km 0+280(pe ambele părți)

-str. Vânătorilor-tronsonl km 0+280-km 0+288(pe partea stângă)

Sistemul de evacuare al apelor pluviale este completat de podețele existente, care sunt în stare bună și se vor decolmata.

Sunt propuse a se realiza lucrări de sprijiniri de taluzuri de debleu din gabioane, pe partea dreaptă a străzii Principale din localitatea Glogoveț. Aceste sprijiniri se vor executa pe o lungime totală de 201 m conform planului de situație și profil transversal tip, pentru următoarele poziții kilometrice.