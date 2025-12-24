Modele de MESAJE și URĂRI de Crăciun 2025. Felicitări de CRACIUN pentru cei dragi

Cel mai bun mod de a arăta celor dragi aprecierea si iubirea sunt mesajele creștine de Crăciun. Fie că este vorba despre mesaje de Crăciun trimise prin SMS, felicitări pe hârtie ori urări de Sărbători prin e-mail sau în mod direct, în această perioadă a anului putem aduce un zâmbet pe buzele celor dragi.

Pentru că știm cât de greu este să găsești cuvintele potrivite care să reunească felicitările de Sărbători cu gândul bun și urările personalizate, ne-am gândit să vă ajutăm cu câteva idei de mesaje de Crăciun. Acestea fraze de Sărbători vorbesc despre spiritul Crăciunului, despre ceea ce doriți să transmiteți, însă amprenta dumneavoastră personală nu ar trebui să lipsească din niciun mesaj sau urare pe care o faceți în această perioadă a anului.

Mesaje de Crăciun – Urări de Craciun – Felicitări de Craciun

E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină si căldură alături de cei dragi tie. Dăruieşte din toata inima si deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste si fericire. Lasă-ti sufletul să renască si trăieste fiecare zi ca pe un dar nepretuit.

Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de Crăciun!

Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI!

În noaptea sfântă de Crăciun lasă deoparte grijile şi supărările. Deschide-ți larg inima, primește un strop din binecuvântarea care se revarsă peste lume în această noapte!”

Mesaje simple de Crăciun

Îţi urez, tie şi familiei tale, multă sănătate, fericire şi MULT NOROC în viitor! LA MULŢI ANI! Sper ca această sărbătoare sa vă aducă numai fericire în casă şi familie!

Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să vă fie şi mai bine. Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, drumu-n viaţă cât mai lin.

Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste.

Trăiește în culori de Crăciun! Fii gazda colindelor care ne readuc sfinţenia de altă dată…Sărbători fericite!

Lumină, pace, bucurie, zăpadă, viață, dăruire, iertare, zâmbet, sărbătoare, ne aduce an de an Cracinul. Deschide-ți sufletul și lasă căldură sărbătorilor de iarnă să te învăluie ca un vis frumos. Sărbători Fericite și La Mulți Ani!

Mesaje de Crăciun pentru cei apropiați

Din lumina sărbătoririi nașterii Domnului Iisus și din speranța ce însoțește Noul An, gânduri bune și urări de sănătate, împliniri și bucurii tuturor!

Farmecul zilelor de Crăciun să te însufleţească şi să-ţi lumineze toată fiinţa! Bucură-te de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei pe care îi iubeşti!

Cu mult drag ne gândim la voi, acum în preajma sărbătorilor. Vă doresc din tot sufletul, SĂRBĂTORI FERICITE, toate dorinţele să vi se împlinească!

Anul ce stă să vină să vă aducă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor speranţelor! Sărbători fericite! LA MULŢI ANI!

Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă fericire câta poate moşul să ducă, bucurie, cât pot spiriduşii să care şi multă dragoste: câta pot renii să zboare!

Mesaje de Crăciun pentru familie, părinți, prieteni

La final de an vă doresc ca sărbătorile de iarna să vă aducă sănătate și fericire, împlinirea tuturor dorințelor și sănătate celor dragi. La multi ani!

Sfintele Sărbători ale Crăciunului și Noul An să vă aducă, bucurie în case, mult noroc și sănătate alături de cei dragi! La mulți ani!

Fie ca Nașterea Domnului să vă lumineze sufletele și casa, să aveți parte de sănătate, belșug și fericire!

Gândurile mele se îndreaptă către voi de Sărbători. Mi-ați fost alături de-a lungul anului și vreau să vă doresc să aveți un Crăciun minunat, cu bucate alese și clipe multe alături de cei dragi. La mulți ani!

Sunteți cele mai importante persoane din viața mea. Vă mulțumesc pentru tot și mi-aș dori din tot sufletul să fim împreună de Sărbători. Vă îmbrățișez cu mult drag și vă urez Sărbători Fericite!

Mesaje de Crăciun generale, pentru colegi, vecini sau cunoștințe

Pe la colţuri unii spun/ Că există Moş Crăciun/ Că i-ai scris şi c-o să vină/ Să-ţi aducă-n pumni lumină/ Lângă brad şi lângă foc/ Să-ţi aducă mult noroc!

Anul nou să-ţi aducă un strop de fericire, un strop de iubire, un strop de noroc şi, dacă se poate, toate la un loc. La mulţi ani!

Farmecul zilelor de Crăciun să te însufleţească şi să-ţi lumineze toată fiinţa! Bucură-te de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei pe care îi iubeşti!

Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi. Crăciun fericit!

De Crăciun eşti invitatul meu: ne batem cu bulgări, facem un om de zăpadă ca să îţi treacă supărarea… o să pierzi cu siguranţă. Ne punem dorinţe în timp ce ne uităm spre cer şi fulgi de nea ni se topesc uşor pe faţă. Crăciun fericit!

Anul care vine să îţi aducă speranţa unui nou început, energia necesară pentru a-ţi împlini toate obiectivele, înţelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ţi le oferă şi pe acel cineva care să te facă să zâmbeşti.

Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Iar Moşul să vă aducă cele mai dorite şi neaşteptate cadouri, vouă şi celor apropiaţi. La mulţi ani cu sănătate!

Mesaje haioase de Crăciun

Să ai un Crăciun Fericit și să trăiești în Sărbătoare, să-ți miroasă a brad în casă și a bani în buzunare!

Bucuria Crăciunului să țină până în zori și un cor de crăciunițe să-ți cânte de Sărbători!

Căţeluş cu păru’ creţ, să ai jeepu’ în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anul şi la Mulţi Ani!

Mesaje amuzante de Crăciun

Ho-Ho-Ho, ați văzut un ren maro? Sau un spiriduș în bleu? S-aveți Moș gustos, bogat, un An Nou de-invidiat, Sănătate, La Mulți Ani (și la mulți bani)!

Poţi sa îmi trimiti o poza de-a ta ca să îi spun lui Moş Crăciun exact ce îmi doresc? Crăciun fericit!

Urările mele de Crăciun sunt încărcate de bucurie, zăpadă şi un An Nou fericit si din când în când să faci apel la ratiune sau măcar să-i dai un bip.

Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă fericire câta poate moşul să ducă, bucurie, cât pot spiriduşii să care şi multă dragoste: câtă pot renii să zboare!

Mesaje frumoase de Crăciun

Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători, clipesc pe cer mii de culori, fiți fericiți de sărbători, acum și-n anii următori! La mulți ani fericiți și prosperi!

Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moș Crăciun cu sacul plin, drumu-n viață cât mai lin! Sărbători fericite!

Seară plină de lumina/ Sufletul iesle să-ți devină/ Că să se nască-n el Iisus/ Cu Binecuvântari de sus/ Căci vine blând și plin de har/ Să nu îi închidem ușa iar! Crăciun Fericit și multă fericire!

