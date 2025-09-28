Mobilizare pentru 250 de militari şi 50 de mijloace tehnice: Forţele Aeriene Române desfășoară Exerciţiul „Burebista 25”

Forţele Aeriene Române desfăşoară, până pe data de 10 octombrie 2025, exerciţiul „Burebista 25” pe întreg teritoriul României.

Exerciţiul este unul complex şi se desfăşoară după un scenariu fictiv.

Participă aproximativ 250 de militari şi 50 de mijloace tehnice (aeronave militare, radare şi sisteme de apărare antiaeriană), a precizat, duminică, 28 septembrie 2025, Ministerul Apărării Naţionale

Potrivit reprezentanților ministerului amintit, scopul acestui exerciţiu este de antrenare a structurilor Forţelor Aeriene Române în context integrat şi interarme, pentru planificarea şi ducerea acţiunilor de luptă în cadrul operaţiei aeriene.

În perioada de desfăşurare a acestui exerciţiu au loc deplasări de tehnică militară şi personal pe rute terestre şi zboruri la joasă înălţime pe întreg teritoriul naţional.

foto: Bogdan Pantilimon, Statul Major al Forțelor Aeriene

