FOTO | Ana Neagu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, PREMIUL I, cu un punctaj extraordinar, la un concurs interjudețean de interpretare vocal-instrumental

Ana Neagu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, PREMIUL I, cu un punctaj extraordinar, la un concurs interjudețean de interpretare vocal-instrumental
Ana Neagu, elevă a Liceului de Arte din Alba Iulia, PREMIUL I, cu un punctaj extraordinar, la un concurs interjudețean de interpretare vocal-instrumental
Rezultat de excepție al unei eleve a Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia.
Ana Neagu (clasa a II-a, pian), îndrumată de profesoara Vera Zelenscaia, a obținut Premiul I, cu 99 de puncte, la Concursul interjudețean de interpretare vocal-instrumentală „Viva la musica”, de la Zalău.
Concursul interjudețean de interpretare vocal-instrumentală „Viva la Musica” este un eveniment artistic de tradiție organizat de Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău. Concursul este dedicat elevilor pasionați de muzică din școli și licee de artă din întreaga țară. Ajuns la peste 20 de ediții, concursul promovează talentul tinerilor interpreți și oferă participanților posibilitatea de a-și demonstra abilitățile artistice într-un cadru competitiv și profesionist.
De-a lungul timpului, la concurs au participat sute de elevi din diferite județe ale României, iar unele ediții au avut și invitați sau concurenți din străinătate. Competiția cuprinde mai multe secțiuni, printre care pian, vioară, instrumente de suflat și percuție, corzi grave, canto clasic și muzică tradițională românească.
Concursul „Viva la Musica” este inclus și în calendarul proiectelor educative interjudețene al Ministerului Educației.
