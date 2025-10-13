Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv aduse la Alba Iulia cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni 2025

Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv aduse la Alba Iulia cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni

Anual, în data de 21 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie și a Sfântului Mucenic Oprea, a Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, cunoscuți ca Sfinții Mărturisitori Transilvăneni.

Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei va îmbrăca haină de sărbătoare, aducând cuvenitul omagiu de venerație acestor atleți ai lui Hristos, care, în secolul al XVIII-lea, au apărat Ortodoxia și ființa neamului românesc, cu jertfelnicie și dârzenie.

Frumusețea sărbătorii din acest an va fi sporită de prezența, la Catedrala Reîntregirii, a cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, care vor fi aduse de la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț. Prezența cinstitului odor în vechea Cetate a Bălgradului va reprezenta un binecuvântat prilej pentru credincioșii Eparhiei Alba Iuliei, și nu numai, de a aduce cuvenita cinstire celui numit „Apostolul moților”, unul dintre marii părinți duhovnicești ai secolului XX, trecut în veșnicie în urmă cu cinci decenii.

Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț va poposi la Catedrala arhiepiscopală din Cetatea Alba Iuliei, luni, 20 octombrie, la ora 17.00, și va rămâne spre închinare până miercuri, 22 octombrie, la ora 10.00.

„Pentru a profita de harul evenimentului sacru și de sfințenia prețiosului odor, vă invităm cu dragă inimă să veniți la această sărbătoare și să gustați din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu”, a transmis Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei.

