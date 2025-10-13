Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv aduse la Alba Iulia cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni 2025
Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv aduse la Alba Iulia cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni
Anual, în data de 21 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie și a Sfântului Mucenic Oprea, a Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, cunoscuți ca Sfinții Mărturisitori Transilvăneni.
Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei va îmbrăca haină de sărbătoare, aducând cuvenitul omagiu de venerație acestor atleți ai lui Hristos, care, în secolul al XVIII-lea, au apărat Ortodoxia și ființa neamului românesc, cu jertfelnicie și dârzenie.
Frumusețea sărbătorii din acest an va fi sporită de prezența, la Catedrala Reîntregirii, a cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv, care vor fi aduse de la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț. Prezența cinstitului odor în vechea Cetate a Bălgradului va reprezenta un binecuvântat prilej pentru credincioșii Eparhiei Alba Iuliei, și nu numai, de a aduce cuvenita cinstire celui numit „Apostolul moților”, unul dintre marii părinți duhovnicești ai secolului XX, trecut în veșnicie în urmă cu cinci decenii.
Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț va poposi la Catedrala arhiepiscopală din Cetatea Alba Iuliei, luni, 20 octombrie, la ora 17.00, și va rămâne spre închinare până miercuri, 22 octombrie, la ora 10.00.
„Pentru a profita de harul evenimentului sacru și de sfințenia prețiosului odor, vă invităm cu dragă inimă să veniți la această sărbătoare și să gustați din izvorul minunilor ce se revarsă abundent prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu”, a transmis Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 7.500 de lei și 30 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 6-10 octombrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 7.500 de lei și 30 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 6-10 octombrie 2025: Neregulile descoperite Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și […]
Sărbătoarea Rozelor 2026 | A fost stabilită data când va avea loc cel mai așteptat eveniment din zona Aiud. Expoziții florale, activități artistice și multe alte surprize, anunțate
A fost stabilită data când va avea loc cel mai așteptat eveniment din zona Aiud, Sărbătoarea Rozelor. Expoziții florale, activități artistice și multe alte surprize, anunțate de organizatori Data desfășurării celui mai important eveniment local din zona Aiud a fost stabilită. Sărbătoarea Rozelor se va desfășura în anul 2026 în perioada 27-28 iunie, la Ciumbrud, […]
DSVSA Alba: Acțiuni la operatorii din sectorul alimentar, pentru diminuarea risipei alimentare
Acțiuni ale DSVSA Alba, la operatorii din sectorul alimentar, pentru diminuarea risipei alimentare Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor efectuează acțiuni de verificare, informare și conștientizare, la operatorii economici din sectorul alimentar, privind respectarea aplicării legii referitoare la diminuarea risipei alimentare. Acțiunile DSVSA Alba se desfășoară la unități de tip supermarket, restaurante, la procesatori de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul Ilie Bolojan, la Sebeș: „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată”
Ilie Bolojan, la Sebeș: „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată” „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată”, a afirmat, luni, 13 octombrie 2025,...
Cutremur în România: În ce zonă s-a produs și unde a fost resimțit
Cutremur în România, luni, 13 octombrie 2025 Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni, 13 octombrie 2025, la...
Știrea Zilei
VIDEO | Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în prezența premierului Ilie Bolojan
Noua linie de asamblare a unităților de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric de la Star Assembly Sebeș, lansată în...
VIDEO | Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș
Premierul Ilie Bolojan a ajuns în județul Alba: Participă la inaugurarea unei noi linii de asamblare la Star Assembly Sebeș...
Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 7.500 de lei și 30 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 6-10 octombrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 7.500 de lei și 30 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 6-10 octombrie 2025:...
Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv aduse la Alba Iulia cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni 2025
Moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv aduse la Alba Iulia cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni Anual, în data de...
Politică Administrație
SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare: Cum stau partidele de la guvernare
SONDAJ INSCOP: AUR, detașat pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă...
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Opinii Comentarii
13 octombrie: Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor
Marcată în fiecare an la 13 octombrie, Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor a fost iniţiată în 1989, după convocarea...
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...