Moarte șocantă la Maternitatea Sibiu: DSP a aplicat amenzi după decesul unei tinere de 33 de ani în urma unui avort
Moarte șocantă la Maternitatea Sibiu: O femeie de 33 de ani și-a pierdut viața în urma unui avort, iar DSP a aplicat amenzi personalului medical pentru nereguli grave
Tragedie la Sibiu! O femeie de doar 33 de ani a murit luna trecută, după ce a suferit complicații grave în urma unui avort la Maternitatea Spitalului Clinic Județean de Urgență. După verificările făcute, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu a aplicat sancțiuni personalului medical implicat, constatând mai multe nereguli.
„Ca urmare a verificărilor efectuate de către Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Sibiu, în cazul tinerei în vârstă de 33 de ani, inspectorii sanitari au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale, sub formă de amendă, în valoare totală de 6.000 de lei. Au fost sancţionate 3 persoane care își desfășoară activitatea pe secțiile ATI I şi ATI II”, au transmis, joi, reprezentanții DSP Sibiu.
Mai exact, persoana responsabilă cu transfuziile în secția ATI I a fost amendată cu 2.000 de lei „pentru nerespectarea procedurii/protocolului privind monitorizarea constantă a pacientului pre/post transfuzional”. O altă amendă, tot de 2.000 de lei, a fost aplicată pentru aceeași deficiență, dar pe secția ATI II.
În plus, inspectorii au mai sancționat cu 2.000 de lei „persoana responsabilă cu utilizarea materialului steril, după ce au fost constatate deficienţe privitoare la utilizarea materialului steril”.
Femeia de 33 de ani fusese internată cu o sarcină de 23 de săptămâni, prezentând ruperea prematură a membranelor și avort în curs. „Evoluția obstetricală a impus finalizarea avortului, care s-a desfășurat în parametri medicali optimi, sub supraveghere și tratament de specialitate.
Ulterior, în perioada post-avort, pacienta a dezvoltat complicații septice severe. În ciuda tuturor eforturilor și a tratamentelor de terapie intensivă aplicate conform protocoalelor medicale, complicațiile au condus rapid la insuficiență multiplă de organe și la decesul pacientei”, au precizat reprezentanții Spitalului Clinic Județean Sibiu.
Spitalul a mai precizat că astfel de situații, deși rare, sunt menționate în literatura medicală de specialitate: „Cazurile de acest tip reprezintă complicații rare și imprevizibile. Subliniem că pacienta a fost permanent sub supraveghere medicală și a beneficiat de toate îngrijirile și tratamentele necesare, echipa medicală depunând toate eforturile pentru salvarea ei”.
