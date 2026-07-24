Miriam Bulgaru, înfrângere în fața principalei favorite, în turneul de tenis de câmp de la Palermo
Miriam Bulgaru, înfrângere în fața principalei favorite, în turneul de tenis de câmp de la Palermo
Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a părăsit turneul de tenis de câmp de la Palermo în faza optimilor de finală.
Albaiulianca a jucat cu principala favorită a turneului pe zgură din Italia.
Ea a cedat în minimum de seturi.
Britanica Francesca Jones (25 de ani, 113 WTA) a depășit-o pe Miriam Bulgaru (27 de ani, 246 WTA) cu 6-3, 6-2.
Partida a durat o oră și 10 minute.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Supercupa AJF, în 23 august, la Galtiu, Viitorul Sântimbru – ACS Crăciunel | În aceeași zi, Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba
Supercupa AJF se dispută în 23 august, la Galtiu, Viitorul Sântimbru – ACS Crăciunel | În aceeași zi, Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba Biroul Executiv al AJF Alba din data de 23 iulie 2026 a stabilit, printre altele ca duminică, 23 august, la Galtiu (Căminul Cultural), să se desfășoare Adunarea Generală Extraordinară a Asociației […]
CSM Unirea Alba Iulia și-a luat atacant de top: Claudiu Bălan!
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia și-a luat atacant de top: Claudiu Bălan (32 de ani), cunoscut din perioada FC U Craiova 1948 Atacantul dorit de Cristian Pustai se numește Claudiu Bălan, fotbalistul oltean care ultima dată a evoluat la Concordia Chiajna. În stagiunea precedentă a strâns 4 reușite în 22 de apariții, în Liga […]
CIL Blaj, încă două achiziții: Gâțan (ex-CSU Alba Iulia) și… S. Bran
CIL Blaj, încă două achiziții: Gâțan (ex-CSU Alba Iulia) și… S. Bran CIL Blaj a realizat încă două achiziții: mijlocașul Răzvan Gâțan (ex-CSU Alba Iulia) și… albaiulianul Sebastian Bran (n. 2008, a aparținut de „U” Cluj), care s-a și antrenat sub comanda lui Daniel Tătar. Echipa din „Mica Romă” i-a mai înregimentat pe Blănaru și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale: Până la două salarii minime pentru tranziția către o viață independentă
Sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale: Până la două salarii minime pentru tranziția către o viață...
Admitere liceu 2026 | Când are loc a doua etapă a admiterii în învățământul liceal și cine se poate înscriere. Calendarul complet
Admitere liceu 2026 | Când are loc a doua etapă a admiterii în învățământul liceal și cine se poate înscriere....
Știrea Zilei
Accident grav în Aiud: Un adolescent în stare de inconștiență și altul rănit după ce au căzut cu o trotinetă electrică
Accident grav în Aiud: Un adolescent în stare de inconștiență și altul rănit după ce au căzut cu o trotinetă...
O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua locul
O nouă schimbare în Primăria Alba Iulia: Directorul executiv interimar al Direcției Cheltuieli pleacă din funcție. Cine îi va lua...
Curier Județean
FOTO | Adela Mărculescu, actriță din Aiud, a murit la vârsta de 88 de ani: ,,Va rămâne mereu în memoria celor care au admirat-o”
Adela Mărculescu, actriță din Aiud, a murit la vârsta de 88 de ani: ,,Va rămâne mereu în memoria celor care...
VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: O motocicletă și o mașină s-au tamponat în sensul giratoriu de pe Calea Moților
Accident rutier în Alba Iulia: O motocicletă și o mașină s-au tamponat în sensul giratoriu de pe Calea Moților Un...
Politică Administrație
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui”
Fostul premier desemnat Adrian Veștea se alătură Platformei Liberal-Conservatoare: „Nu este împotriva PNL, ci pentru întărirea lui” Fostul premier desemnat...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...