Miriam Bulgaru, înfrângere în fața principalei favorite, în turneul de tenis de câmp de la Palermo

Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a părăsit turneul de tenis de câmp de la Palermo în faza optimilor de finală.

Albaiulianca a jucat cu principala favorită a turneului pe zgură din Italia.

Ea a cedat în minimum de seturi.

Britanica Francesca Jones (25 de ani, 113 WTA) a depășit-o pe Miriam Bulgaru (27 de ani, 246 WTA) cu 6-3, 6-2.

Partida a durat o oră și 10 minute.

foto: arhivă