Sport

Miriam Bulgaru, înfrângere în fața principalei favorite, în turneul de tenis de câmp de la Palermo

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Miriam Bulgaru, înfrângere în fața principalei favorite, în turneul de tenis de câmp de la Palermo

Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a părăsit turneul de tenis de câmp de la Palermo în faza optimilor de finală.

Albaiulianca a jucat cu principala favorită a turneului pe zgură din Italia.

Ea a cedat în minimum de seturi.

Britanica Francesca Jones (25 de ani, 113 WTA) a depășit-o pe Miriam Bulgaru (27 de ani, 246 WTA) cu 6-3, 6-2.

Partida a durat o oră și 10 minute.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Supercupa AJF, în 23 august, la Galtiu, Viitorul Sântimbru – ACS Crăciunel | În aceeași zi, Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum 12 ore

în

23 iulie 2026

De

Supercupa AJF se dispută în 23 august, la Galtiu, Viitorul Sântimbru – ACS Crăciunel | În aceeași zi, Adunarea Generală Ordinară a AJF Alba Biroul Executiv al AJF Alba din data de 23 iulie 2026 a stabilit, printre altele ca duminică, 23 august, la Galtiu (Căminul Cultural), să se desfășoare Adunarea Generală Extraordinară a Asociației […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia și-a luat atacant de top: Claudiu Bălan!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 ore

în

23 iulie 2026

De

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia și-a luat atacant de top: Claudiu Bălan (32 de ani), cunoscut din perioada FC U Craiova 1948 Atacantul dorit de Cristian Pustai se numește Claudiu Bălan, fotbalistul oltean care ultima dată a evoluat la Concordia Chiajna. În stagiunea precedentă a strâns 4 reușite în 22 de apariții, în Liga […]

Citește mai mult

Sport

CIL Blaj, încă două achiziții: Gâțan (ex-CSU Alba Iulia) și… S. Bran

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

23 iulie 2026

De

CIL Blaj, încă două achiziții: Gâțan (ex-CSU Alba Iulia) și… S. Bran CIL Blaj a realizat încă două achiziții: mijlocașul Răzvan Gâțan (ex-CSU Alba Iulia) și… albaiulianul Sebastian Bran (n. 2008, a aparținut de „U” Cluj), care s-a și antrenat sub comanda lui Daniel Tătar. Echipa din „Mica Romă” i-a mai înregimentat pe Blănaru și […]

Citește mai mult