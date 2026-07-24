Cum va fi vremea în România până în 24 august 2026: Mai cald decât în mod obișnuit și deficit de ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Cum va fi vremea în România până în 24 august 2026: Mai cald decât mediile în mod obișnuit și deficit de ploi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, 24 iulie 2026 o prognoză pentru următoarele 4 săptămâni.

Din punct de vedere meteorologic, perioada 27 iulie – 24 august 2026 va debuta cu temperaturi apropiate sau ușor sub normal în sud-est, apoi va continua cu o încălzire treptată, astfel încât în a doua jumătate a intervalului vremea va fi în general mai caldă decât normalul, în timp ce precipitațiile vor fi predominant deficitare, mai ales la începutul lunii august.

*Săptămâna 27.07.2026 – 03.08.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și sud-vestul teritoriului, precum și la munte, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

*Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa peste cele specifice, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

*Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile nordice, centrale, sud-vestice, dar mai ales în cele vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în zonele montane, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

*Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)