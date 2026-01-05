Miriam Bulgaru a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului de la Canberra
Sportiva din Cetatea Marii Uniri a fost învinsă în „finala” pentru accederea pe tabloul principal al turneului din Australia, scor 2-6, 3-6 de Tamara Zidansek (Slovenia, 28 de ani, 161 WTA).
Dacă primul set a fost unul la discreția oponentei, care a condus în permanență, în setul secund tenismena legitimată la CSM Unirea Alba Iulia a avut 3-2 însă a cedat următoarele 4 game-uri, partida încheindu-se după 78 de minute.
În primul meci din calificări, Bulgaru a câștigat lejer, 6-1, 6-4, cu Renee Alame (Australia, 16 ani).
Urmează calificările de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, pentru Miriam Bulgaru
