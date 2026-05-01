Cursul leu/euro, un nou record istoric: Euro sparge bariera de 5,20 lei pe piața interbancară în prima zi din mai 2026
În prima zi a lunii mai 2026, cotațiile de pe piața interbancară indică o nouă creștere a monedei europene în raport cu leul, după ce joi, 30 aprilie, BNR a cotat euro la 5,14 lei, valoare care a atins un nou nivel istoric, după cel de acum un an din preajma alegerilor prezidențiale.
Potrivit datelor actualizate în timp real, cursul EUR/RON a ajuns la 5,2047 lei, în creștere cu 0,0156 lei (+0,30%) față de nivelul anterior.
Evoluția vine pe fondul unei tendințe ascendente vizibile pe parcursul întregii sesiuni de tranzacționare. Intervalul zilnic indică valori cuprinse între 5,1948 și 5,2087 lei, iar nivelul actual se situează foarte aproape de maximul ultimelor 52 de săptămâni, de 5,2087 lei.
De altfel, moneda europeană se tranzacționează în prezent în apropierea celui mai ridicat nivel din ultimul an, ceea ce reflectă presiuni persistente pe piața valutară locală.
Cotațiile interbancare sunt determinate direct de raportul dintre cerere și ofertă și fluctuează constant pe parcursul zilei. Acestea diferă de cursul oficial publicat de Banca Națională a României, care reprezintă o medie a tranzacțiilor și este anunțat o singură dată pe zi.
Creșterea euro pe piața interbancară poate avea efecte în lanț asupra economiei, influențând costurile importurilor, prețurile la raft și ratele pentru creditele în valută, în special dacă tendința se menține pe termen mai lung.
Moneda naţională s-a depreciat joi, 30 aprilie, în raport cu euro. BNR a afișat un curs valutar pentru euro de 5,1417 lei, în creştere cu 4,13 bani (0,8%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,1004 lei, înregistrând un nou maxim istoric.
Cursul leu/euro a crescut joi cu 2 bani față de ultimul record istoric înregistrat la data de 8 mai 2025, când a fost cotat la 5,1222.
