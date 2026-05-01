Schema de ajutor de stat pentru apicultori, aprobată de Senat: Valoare și condiții de acordare

Senatul a adoptat miercuri, 29 aprilie 2026, în plen, o propunere legislativă pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea apicultorilor în perioada 2026 – 2028.

Au fost înregistrate 99 de voturi „pentru” şi unul împotrivă.

Ajutorul se acordă pe o perioada de trei ani, pentru producţia autohtonă, şi o singură dată pe an, având contravaloarea în lei a 12 euro/familie, fără ca această sumă să depăşească 93.501,94 mii lei. Fondurile necesare schemei instituite prin lege se asigură de la bugetul de stat, prim bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

„Schema se aplică cu respectarea prevederilor cuprinse în Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2026 – 2028 şi se va aplica după autorizarea de către Comisia Europeană a ajutorului de stat”, stipulează propunerea legislativă iniţiată de un grup de parlamentari UDMR, PSD şi PNL.

Pentru a fi eligibili pentru ajutorul de stat, apicultorii trebuie să îndeplinească condiţiile:

-să deţină la data de 31 decembrie 2025 familii de albine înscrise în baza naţională de date apicole gestionate de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K Constantinescu”;

-să deţină familii de albine în exploataţii apicole/stupine înregistrate/autorizate la Direcţia Sanitar-Veterinară;

-să nu se afle în lichidare sau faliment la data accesării ajutorului de stat; sumele acordate cu titlu de ajutor de stat nu sunt supuse executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de executare silită.

Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative, ajutorul de stat va permite menţinerea şi dezvoltarea stupinelor prin achiziţia hranei familiilor de albine în perioadele critice şi pentru asigurarea rezervelor de iernare şi a echipamentelor necesare; modernizarea infrastructurii de procesare, inclusiv pentru polen, propolis, ceară, lăptişor de matcă şi alte produse apicole; introducerea de tehnologii moderne pentru ambalare, depozitare, monitorizarea stupinei; dezvoltarea capacităţii profesionale a apicultorilor prin cursuri, conferinţe şi schimburi de experienţă; promovarea şi valorificarea produselor apicole, pentru a creşte competitivitatea pe piaţa internă şi internaţională; predictibilitate şi continuitate în alocarea fondurilor pentru creşterea competitivităţii activităţii apicole.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI