Mircea Lucescu, înhumat la Cimitirul Bellu din Capitală, cu onoruri militare: Cortegiul funerar a plecat de la stadionul „Arena Națională”

Slujba de înmormântare pentru Mircea Lucescu a început, în dimineața zilei de vineri, 10 aprilie 2026, la Biserica Elefterie din Capitală şi va dura aproximativ două ore.

Marele antrenor va fi înhumat la cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

Citește și: FOTO | Marele Mircea Lucescu și legăturile sale speciale cu fotbalul din Alba: Pe ce stadioane din Alba a fost prezent și ce fotbaliști din județ a antrenat

Cortegiul funerar a plecat de la Arena Naţională sub escorta poliţiei şi a ajuns la biserica Elefterie, unde se află, printre alţii, Gheorghe Hagi, Mircea Rednic, Dănuţ Lupu sau Ionel Gane.

După slujbă, sicriul înfăşurat în drapelul naţional, va fi dus către Cimitirul Bellu, iar drumul se va desfăşura pe traseul: Piaţa Operei – Splaiul Independenţei – Piaţa Unirii – Bd. Dimitrie Cantemir – Calea Şerban Vodă – Piaţa Eroii Revoluţiei – Cimitirul Bellu, unde va avea loc ceremonia de înhumare, începând cu ora 12:20.

Momentul înhumării va fi precedat de onoruri militare, recunoscând astfel meritele deosebite ale regretatului antrenor.

Conform dorinţei familiei, accesul publicului larg va fi restricţionat în incinta cimitirului, zona fiind delimitată exclusiv pentru cercul restrâns de apropiaţi.

Mircea Lucescu a murit, marţi, 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. El a condus ultimul său meci în 26 martie, când naţionala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială.

El şi-a dedicat peste 60 de ani fotbalului, fiind unul dintre cei mai iubiţi şi respectaţi antrenori din lume.

„Omagiile au curs necontenit în ultimele trei zile, iar Il Luce va rămâne pentru totdeauna în istoria şi în inimile suporterilor din fotbalul românesc, turc şi mondial”,  notează News.ro

Vacanța de Paște 2026. Câte zile libere au elevii în vacanța de primăvară. Când se întorc la cursuri

10 aprilie 2026

Vacanța de Paște 2026. Câte zile libere au elevii în vacanța de primăvară. Când se întorc la cursuri Vacanța de primăvară a elevilor coincide în 2026 cu sărbătorile pascale și oferă timp pentru relaxare, activități în familie, dar și călătorii scurte. În fiecare an, perioada vacanței de primăvară este stabilită prin structura anului școlar, iar […]

Citește mai mult

Actualitate

PROGRAM magazine de Paște 2026: Când sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour, Penny și mall-urile de sărbători

10 aprilie 2026

PROGRAMUL magazinelor de Paște 2026: Când sunt deschise Kaufland, LIDL, Carrefour, Penny și mall-urile de sărbători Doar două zile mai sunt până la Paște, iar românii caută deja programul magazinelor pentru a-și organiza cumpărăturile din perioada sărbătorilor. Marile lanțuri de supermarketuri și hypermarketuri și România și-au anunțat deja orarul de funcționare. Marile lanțuri comerciale din […]

Citește mai mult

Actualitate

10 aprilie 2026 | Frig ca iarna la intrarea în Vinerea Mare: La cât a coborât mercurul din termometre

10 aprilie 2026

10 aprilie 2026 | Frig ca iarna la intrarea în Vinerea Mare: La cât a coborât mercurul din termometre Vinerea Mare 2026 a început cu temperaturi specifice iernii. Citește și: Cum va fi VREMEA în România de PAȘTELE ORTODOX și de 1 MAI 2026: Temperaturi scăzute, apoi primăvara își reintră în drepturi. Prognoza pe 4 […]

Citește mai mult