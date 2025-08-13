Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia, critică tranziția forțată la electric impusă de UE: „E prea mult!”

Mircea Hava, fostul primar al municipiului Alba Iulia, critică dorința de renunțare la motoarele pe benzină și motorină. Acesta acuză o tranziție forțată la electric, impusă de UE

Fostul primar al municipiului Alba Iulia și eurodeputatul, Mircea Hava, trage un semnal de alarmă cu privire la planurile Uniunii Europene de a elimina complet motoarele termice din circulație până în 2035.

Într-un mesaj postat public pe Facebook, acesta acuză Bruxelles-ul că forțează o schimbare majoră în industrie, fără a lua în considerare realitățile economice și sociale ale statelor membre.

Mircea Hava susține că, sub pretextul unui „viitor verde”, UE riscă să distrugă o industrie care nu doar că oferă milioane de locuri de muncă, ci și contribuie semnificativ la bugetele naționale prin taxe și impozite. Potrivit acestuia, automobilele electrice nu sunt încă o alternativă viabilă pentru toți cetățenii europeni, în lipsa infrastructurii necesare și a unei piețe echitabile.

„Uniunea Europeană vrea să scoată complet din joc motoarele pe benzină și motorină. Nu e o glumă, e realitatea. Și, sincer, e prea mult!”, avertizează Mircea Hava.

Fostul edil consideră că interdicțiile impuse în mod agresiv pot avea consecințe economice grave: închiderea a mii de fabrici, dispariția a sute de mii de locuri de muncă și restrângerea libertății cetățenilor de a-și alege mijloacele de transport.

„Uniunea Europeană vrea să scoată complet din joc motoarele pe benzină și motorină. Nu e o glumă, e realitatea. Și, sincer, e prea mult! În numele unui „viitor verde” ni se pregătește execuția unei industrii care ține în viață milioane de oameni și umple bugetele statelor cu miliarde din taxe. O industrie care a construit Europa modernă, dar pe care Bruxelles-ul pare gata să scape ca de o rablă. Electricul? Da, arată bine acolo unde se vrea să dea bine: în oferte, pe afișe și în conferințe. Dar adevărul e simplu: nu există infrastructură suficientă, nu e accesibil pentru toată lumea și, mai ales, nu poți obliga oamenii să renunțe la ceea ce funcționează. Când zic „obliga”, nu exagerez – până în 2035, ambiția e ca motoarele cu combustie să fie împinse la margine, trase pe dreapta, indiferent de consecințe. Ce urmează? Să ne trezim cu mii de fabrici închise, cel mult convertite la alte segmente de industrie, sute de mii de locuri de muncă dispărute și milioane de proprietari care nu mai au voie să conducă ce vor. Totul, în numele unui progres forțat care se poate transforma în regres! Dacă Uniunea Europeană vrea cu adevărat schimbare, atunci să o facă prin opțiune și concurență reală, nu prin interdicție și demolare. Azi, probabil și mâine, electricul e a doua opțiune. Din diferite motive, e mai mult decât plauzibil ca, pentru o mare parte din Uniune, să rămână așa. Și așa cum spunea Ayrton Senna, „Să fii al doilea înseamnă să fii primul care pierde.” Numai că aici, dacă ne grăbim orbește să-l punem pe primul loc pe cel de pe al doilea, riscăm să pierdem cu toții!” a scris fostul primar al municipiului Alba Iulia, Mircea Hava

