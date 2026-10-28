Adolescent din Rădești, tras pe dreapta de polițiști pe DJ 107I, la Râmeț: Tânărul se afla la volan, fără permis de conducere

Un adolescent din Rădești a fost tras pe dreapta de polițiști pe DJ 107I, la Râmeț. Tânărul se afla la volan, fără a avea permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2026, în jurul orei 23.00, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au oprit, pentru control, pe DJ 107I, pe raza localității Râmeț, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 19 ani, din localitatea Rădești.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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