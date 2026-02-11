Ministrul Sănătății: „Sunt total împotriva tăierii paușale de 10% în sistemul de sănătate. Recomand contabililor din Guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă să se uite la un pacient intubat”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că este total împotriva tăierii pauşale cu 10% a salariilor în sistemul de sănătate, însă susţine plata în funcţie de performanţă.
„Chiar dacă fac parte din acest guvern, eu recomand contabililor din acest guvern să stea măcar 5 minute în uşa unei secţii de terapie intensivă să se uite la un pacient intubat, în comă, pentru că doar atunci va înţelege ce înseamnă demnitatea umană”, a afirmat Alexandru Rogobete într-o intervenție telefonică la televiziunea Antena 3 CNN.
„Sunt total împotriva tăierii pauşale cu 10% în sistemul de sănătate. Sunt pentru criterii de performanţă, sunt pentru plata în funcţie de performanţă şi am avut n întâlniri cu sindicatele pe această temă, dar mă declar total împotriva acestei abordări pur contabile în care salariile sau veniturile personalului medical să fie reduse cu 10% fără să se ţină cont de particularităţile sistemului de sănătate”, a mai spus ministrul Sănătății, potrivit News.ro.
„Sistemul de sănătate este, înainte de toate, o zonă de siguranţă naţională, în al doilea rând aici nu vorbim despre un Excel în care nişte calcule ies frumos, vorbim despre viaţa unor oameni care pot fi puşi în pericol dacă nu suntem atenţi la aceste nuanţe şi la aceste detalii”, a subliniat ministrul.
El a constatat în context, răspunzând unei întrebări, că în ordonanţa de urgenţă pusă în transparenţă publică la Ministerul Dezvoltării sistemul de sănătate este pus „pe acelaşi palier cu toată administraţia”.
