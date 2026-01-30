Ministrul Sănătății: Peste 30 de medicamente noi vor fi introduse pe lista celor compensate și gratuite

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, în acest an, lista medicamentelor compensate și gratuite va fi completată cu 33 de noi medicamente, iar lista de boli pentru care sunt compensate substanțele deja incluse va fi extinsă.

„Pentru pacienţi, accesul la medicamente nu este o procedură administrativă. Este o urgenţă medicală. De aceea, în doar şase luni, am accelerat decisiv procesul de actualizare a listei de medicamente compensate şi gratuite şi am redus semnificativ numărul terapiilor care aşteptau de ani de zile să intre la finanţare publică. Anul trecut în septembrie au fost introduse 41 de molecule noi. Anul acesta începem în forţă cu alte 33 de medicamente şi extindem lista de boli pentru cele existente”, a scris ministrul pe Facebook.

„De ce este important acest ritm accelerat? Pentru că alternativa era inacceptabilă: pacienți care așteptau tratamente moderne în timp ce medicina avansa, iar listele rămâneau blocate în proceduri”, a explicat el.

„Concret, în oncologie introducem, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite”, a mai scris ministrul.

„Pachetul de măsuri este pus în transparenţă decizională, prin proiect de Hotărâre de Guvern, pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru consultare publică. Este un demers deschis şi responsabil. Spun un lucru onest: aceste resurse nu ar fi fost posibile fără eficienţă. Fără reducerea risipei, fără combaterea concediilor medicale false şi fără contribuţia milioanelor de români care susţin sistemul de sănătate. Acum este datoria noastră să transformăm aceste resurse în tratamente concrete pentru oameni. În sănătate, ritmul deciziilor contează. Iar consecvenţa înseamnă vieţi salvate. Nu sunt cifre seci”, a mai spus Rogobete.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI