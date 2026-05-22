Actualitate

Când vor fi încheiate contractele din programul SAFE: Ministerul Apărării așteaptă ratificarea de către Parlament a acordului

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Când vor fi încheiate contractele din programul SAFE: MApN așteaptă ratificarea de către Parlament a acordului

Ministerul Apărării Naționale salută aprobarea de către Comisia Europeană a acordului de finanțare pentru România în cadrul Programului SAFE („Acțiunea pentru Securitatea Europei”), inițiativă dedicată consolidării capacității de apărare a statelor membre ale Uniunii Europene, se arată într-un comunicat de presă dat publicității în seara zilei de joi, 21 mai 2026. 

Citește și: Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România: Aproape 17 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică

Reprezentanții Ministerul Apărării Naționale au anunțat că așteaptǎ ratificarea acestui acord de cǎtre Parlament, pentru a putea încheia contractele.

„Prin acest acord, România va beneficia de o finanțare în valoare de 16,6 miliarde de euro, fiind al doilea principal beneficiar al programului SAFE, după Polonia.

Aceste fonduri vor contribui semnificativ la dezvoltarea industriei naționale de apărare, la accelerarea procesului de modernizare și înzestrare a Armatei României și la creșterea rezilienței societății în fața amenințărilor emergente și a provocărilor actualului context de securitate.

Ministerul Apărării Naționale consideră că programul SAFE reprezintă o oportunitate strategică pentru consolidarea capacităților defensive ale României și pentru întărirea cooperării industriale și tehnologice europene în domeniul apărării”, se mai precizează în comunicatul amintit.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Rabla auto 2026 | Bugetul pentru acest an al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

în

22 mai 2026

De

Bugetul pentru 2026 al programului de reînnoire a parcului auto, suplimentat cu 100 de milioane de lei Pentru Programul Rabla Auto destinat persoanelor fizice vor fi alocate 300 de milioane de lei, un buget majorat față de anul precedent, pentru susținerea continuă a procesului de înnoire a parcului auto național și pentru încurajarea casării autovehiculelor […]

Citește mai mult

Actualitate

Accesul producătorilor de energie la rețelele electrice, deblocat. Ilie Bolojan: „Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții”

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

21 mai 2026

De

Accesul producătorilor de energie la rețelele electrice, deblocat. Ilie Bolojan: „Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții” „Se deblochează accesul producătorilor de energie la rețelele electrice. Firmele care nu vor investi vor pierde banii și vor elibera accesul pentru alții. În schimb, firmele care își vor duce proiectul […]

Citește mai mult

Actualitate

Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România: Aproape 17 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

21 mai 2026

De

Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România: Aproape 17 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică Ministerul Finanţelor a anunțat că, joi, 21 mai 2026 Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, prin care ţara noastră va avea acces la 16,68 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică.  „Comisia Europeană a […]

Citește mai mult