Când vor fi încheiate contractele din programul SAFE: Ministerul Apărării așteaptă ratificarea de către Parlament a acordului
Ministerul Apărării Naționale salută aprobarea de către Comisia Europeană a acordului de finanțare pentru România în cadrul Programului SAFE („Acțiunea pentru Securitatea Europei”), inițiativă dedicată consolidării capacității de apărare a statelor membre ale Uniunii Europene, se arată într-un comunicat de presă dat publicității în seara zilei de joi, 21 mai 2026.
Reprezentanții Ministerul Apărării Naționale au anunțat că așteaptǎ ratificarea acestui acord de cǎtre Parlament, pentru a putea încheia contractele.
„Prin acest acord, România va beneficia de o finanțare în valoare de 16,6 miliarde de euro, fiind al doilea principal beneficiar al programului SAFE, după Polonia.
Aceste fonduri vor contribui semnificativ la dezvoltarea industriei naționale de apărare, la accelerarea procesului de modernizare și înzestrare a Armatei României și la creșterea rezilienței societății în fața amenințărilor emergente și a provocărilor actualului context de securitate.
Ministerul Apărării Naționale consideră că programul SAFE reprezintă o oportunitate strategică pentru consolidarea capacităților defensive ale României și pentru întărirea cooperării industriale și tehnologice europene în domeniul apărării”, se mai precizează în comunicatul amintit.
