Actualitate

Ministrul Sănătății: Pacienții din România vor putea beneficia de teleradiologie și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice

Ioana Oprean

Publicat

acum 55 de minute

în

De

Târgul Grădinarului

Pacienții vor putea beneficia de teleradiologie și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice, conform unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății.

„Pentru prima dată, facem schimbări reale în modul în care funcționează telemedicina și teleradiologia în sistemul de sănătate. Am pus în transparență decizională ordinul de ministru care introduce și reglementează utilizarea teleradiologiei și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice”, a transmis, vineri, 27 martie 2026, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Aducem diagnosticul mai aproape de oameni. Pentru că în multe unități medicale există echipamente performante, dar accesul la interpretare rapidă este limitat. Iar rezultatul îl știm: întârzieri, liste de așteptare, pacienți nevoiți să meargă în alte orașe’.

Astfel, prin acest ordin se permite utilizarea teleradiologiei la scară reală, reduce timpul de interpretare a investigațiilor imagistice, crește accesul pacienților la diagnostic, inclusiv în zonele unde accesul este limitat, se folosesc mai eficient echipamentele deja existente și se conectează serviciile medicale într-un sistem digital integrat.

Aceste modificări dezvoltă telemedicina și teleradiologia în România, ca parte a unui sistem de sănătate modern. Foarte important: calitatea actului medical rămâne prioritară. Diagnosticul trebuie să fie la același nivel de acuratețe, iar informațiile clinice și protocoalele sunt obligatorii. În același timp, sistemele digitale vor respecta standarde stricte de securitate cibernetică, pentru protejarea datelor medicale”, a explicat ministrul Sănătății.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Ora de vară 2026 | În weekend, România dă ceasurile înainte cu o oră. De ce se schimbă ora

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

27 martie 2026

De

Ora de vară 2026 | În weekend, România dă ceasurile înainte cu o oră. De ce se schimbă ora România trece în weekend din nou la ora de vară, ceea ce înseamnă că ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Schimbarea afectează programul zilnic, dar și ritmul biologic. Ajustarea orei, aplicată în majoritatea țărilor […]

Citește mai mult

Actualitate

27-30 martie 2026 | COD GALBEN de vânt puternic și ploi abundente în Alba și alte zone din țară. La munte, ninsori, strat de zăpadă și viscol

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

27 martie 2026

De

27-30 martie 2026 | COD GALBEN de vânt puternic și ploi abundente în Alba și alte zone din țară. La munte, ninsori, strat de zăpadă și viscol Meteorologii ANM au emis vineri dimineața noi avertizări cod galben de vânt puternic și precipitații abundente, valabile în intervalul 27 martie, ora 10:00 – 30 martie, ora 10:00. […]

Citește mai mult

Actualitate

Se schimbă legea ANL: Cine va putea închiria de acum locuințele construite de stat

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

27 martie 2026

De

Se schimbă legea ANL: Cine va putea închiria de acum locuințele construite de stat Persoanele care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în raza unităţii administrativ-teritoriale vor avea dreptul la obţinerea unei locuinţe construite prin programele ANL destinate închirierii, se arată într-un proiect de lege adoptat de Senatul României. Propunerea legislativă modifică şi completează […]

Citește mai mult