Ministrul Sănătății: Pacienții din România vor putea beneficia de teleradiologie și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice
Pacienții vor putea beneficia de teleradiologie și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice, conform unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății.
„Pentru prima dată, facem schimbări reale în modul în care funcționează telemedicina și teleradiologia în sistemul de sănătate. Am pus în transparență decizională ordinul de ministru care introduce și reglementează utilizarea teleradiologiei și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice”, a transmis, vineri, 27 martie 2026, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
„Aducem diagnosticul mai aproape de oameni. Pentru că în multe unități medicale există echipamente performante, dar accesul la interpretare rapidă este limitat. Iar rezultatul îl știm: întârzieri, liste de așteptare, pacienți nevoiți să meargă în alte orașe’.
Astfel, prin acest ordin se permite utilizarea teleradiologiei la scară reală, reduce timpul de interpretare a investigațiilor imagistice, crește accesul pacienților la diagnostic, inclusiv în zonele unde accesul este limitat, se folosesc mai eficient echipamentele deja existente și se conectează serviciile medicale într-un sistem digital integrat.
Aceste modificări dezvoltă telemedicina și teleradiologia în România, ca parte a unui sistem de sănătate modern. Foarte important: calitatea actului medical rămâne prioritară. Diagnosticul trebuie să fie la același nivel de acuratețe, iar informațiile clinice și protocoalele sunt obligatorii. În același timp, sistemele digitale vor respecta standarde stricte de securitate cibernetică, pentru protejarea datelor medicale”, a explicat ministrul Sănătății.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
