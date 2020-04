Ministrul Sănătății NU exclude varianta susținerii ONLINE a examenelor naționale, pentru elevii din anii terminali

Întrebat în cadrul unei emisiuni despre prezența fizică în unitățile de învățământ a elevilor din anii terminali, pentru susținerea examenelor naționale, Ministrul Sănătății, a declarată că încă nu a fost luată o decizie în această situație.

Explicația lui Nelu Tătaru a venit în contextul în care autoritățile au anunțat că s-a luat o decizie în privința elevilor din anii terminali. Respectiva decizie anunța că elevii din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a, să se poată întoarce la școală în intervalul 2-12 iunie, iar examenele să se dea fizic de pe 15 și 22 iunie.

Ministrul Sănătății a explicat că în varianta în care examenul va fi cu prezența fizică a elevilor la școală, vor fi protocoale stricte de urmat.

„În condițiile în care se va recurge la un examen pe care îl vor da, și nu online, sunt stipulate protocoale care să reflecte circuitele, regulile, distanțarea socială, cât și igiena în sălile de clasă”, a asigurat ministrul Sănătății.

Nelu Tătaru nu exclude varianta susținerii online a examenelor din anii terminali. Evaluarea Națională va începe în 15 iunie, Bacalaureatul în 22 iunie, iar elevii din anii terminali vor merge la școală, dacă doresc, nu sunt obligați, în grupuri de maximum zece persoane, pentru pregătirea examenelor naționale.

„Da, nu este exclus (ca examenele să fie online – n.red.). Rămâne totuși ca timpul să ne demonstreze dacă evoluția pandemiei în România va duce spre online sau va lăsa și o alta alternativă”, a mai spus ministrul Sănătății, potrivit sursei citate.

Potrvit unui document avizat de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar, măsurile luate de școli la revenirea la cursuri a elevilor din anii terminali, sunt următoarele:

Elevii claselor a VIII-a și a XII-a/a XIII-a, anul III de profesională și postliceală vor face pregătire pentru examenele de finalizare de ciclu, începând cu data de 2 iunie, cu respectarea tuturor normelor de siguranță:

maximum 10 elevi în sala de clasă

cu mască și mănuși

școlile dotate cu dezinfectant

igienizarea după activitățile fiecarei grupe

Părinții vor evalua riscurile asupra copiilor lor sau a membrilor familiei în ceea ce privește participarea elevilor.

elevii care nu au internet sau calculator, sau cărora nu le predau profesorii, inspectoratele le vor trimite săptămânal teme și fișe de lucru pe hârtie

Precizările lui Nelu Tătaru, despre masurile luate în școli în plină epidemie pentru susținerea examenelor, vin în urma anunțului ministrului Educației, Monica Anisie, de a nu redeschide școlile în acest an.

Ministrul Educației a anunțat luni că în cazul elevilor din anii terminali vor fi asigurate conditii speciale pentru sustinerea examenelor, in cazul prezentei fizice a acestora in salile de clasa. Inca nu s-a decis modul in care vor fi sustinute examenele.

Surse: Edupedu, Realitatea