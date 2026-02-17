Ministrul Sănătății: Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 un ministru să vină la televizor și să spună oamenilor ,,vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii”
Ministrul Sănătății: Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor ,,vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii”
Măsuri legislative pentru a apăra personalul medical de agresori ar putea să fie luate în următoarea perioadă după ce Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus că ,,mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor ,,vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii”.
El consideră că cei care agresează medicii ar trebui să răspundă în fața legii.
,,Am discutat inclusiv cu doamna președinte Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, și încercăm nu doar să venim cu sfaturi, sigur, vă dați seama că îmi este foarte greu să dau un sfat cuiva să nu agreseze un medic într-un spital. Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor «vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii», dar este realitatea pe care o trăim, din păcate și atunci cred că va trebui să venim cu măsuri legislative clare, concrete, simple, care pot fi aplicate ușor și care să apere personalul medical de astfel de personaje care, din punctul meu de vedere, ar trebui să răspundă în fața legii”, a declarat Rogobete marți cu referire la cazul de la Târgu Jiu.
În opinia ministrului Sănătății, agresiunile asupra medicilor pot fi incluse în sfera ultrajului.
Ministrul Rogobete a participat la lansarea campaniei educaționale Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă, derulată de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România.
