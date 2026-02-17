Actualitate

Ministrul Sănătății: Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 un ministru să vină la televizor și să spună oamenilor ,,vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 29 de minute

în

De

Ministrul Sănătății: Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor ,,vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii”

Măsuri legislative pentru a apăra personalul medical de agresori ar putea să fie luate în următoarea perioadă după ce Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus că ,,mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor ,,vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii”. 

El consideră că cei care agresează medicii ar trebui să răspundă în fața legii.

,,Am discutat inclusiv cu doamna președinte Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, și încercăm nu doar să venim cu sfaturi, sigur, vă dați seama că îmi este foarte greu să dau un sfat cuiva să nu agreseze un medic într-un spital. Mi se pare noaptea minții ca în anul 2026 ministrul Sănătății să vină la televizor și să spună oamenilor «vă rog să nu mergeți în spitale să bateți doctorii», dar este realitatea pe care o trăim, din păcate și atunci cred că va trebui să venim cu măsuri legislative clare, concrete, simple, care pot fi aplicate ușor și care să apere personalul medical de astfel de personaje care, din punctul meu de vedere, ar trebui să răspundă în fața legii”, a declarat Rogobete marți cu referire la cazul de la Târgu Jiu.

În opinia ministrului Sănătății, agresiunile asupra medicilor pot fi incluse în sfera ultrajului.

Ministrul Rogobete a participat la lansarea campaniei educaționale Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă, derulată de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

VIDEO | Ninsoare consistentă pe Transfăgărășan: Intervenție cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

17 februarie 2026

De

Ninsoare consistentă pe Transfăgărășan: Intervenție cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant În zona înaltă a județului Argeș au căzut ninsori consistente marți, 17 februarie 2026. În consecință, drumarii au intervenit în forță pe Transfăgărășan. „Ninge în zona înaltă a județului Argeș. Se acționează cu autoutilaje cu lamă și material antiderapant pe DN7C – Transfagarasan, […]

Citește mai mult

Actualitate

16-18 februarie 2026 | Risc de AVALANȘĂ de gradul 3 din 5 la mare altitudine în Munții Parâng-Șureanu

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

17 februarie 2026

De

Risc de AVALANȘĂ de gradul 3 din 5 la mare altitudine în Munții Parâng-Șureanu Riscul de avalanșă este de gradul 3 (însemnat) din 5 în Munții Parâng-Șureanu, potrivit buletinului nivometeorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada 16 februarie 2026 (ora 20.00) – 18 februarie 2026 (ora 20.00).  La peste 1800 m: În partea […]

Citește mai mult

Actualitate

Culorile care te avantajează: Cum să alegi nuanța pentru o rochie de petrecere (P)

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

17 februarie 2026

De

Culorile care te avantajează: Cum să alegi nuanța pentru o rochie de petrecere (P) Rochia de petrecere nu este doar o piesă vestimentară, ci o declarație despre cine ești și cum alegi să te prezinți lumii. Vorbim despre una dintre acele piese valoroase care îți pot transforma postura, energia și felul în care pășești într-o […]

Citește mai mult