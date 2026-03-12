Ministrul Sănătății: „Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil, într-un final apoteotic, în câteva luni”

Actualitate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat că în câteva luni va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătăţii, care va conecta atât furnzorii cât şi pacienţii.

„Pacientul îşi va putea vedea, într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic”, a precizat ministrul Sănătății. „În 2-3 ani de zile, sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală”, a mai spus ministrul Sănătății, potriuvit News.ro.

Acesta a dat expemple e mai multe unităţi medicale care funcţionează deja în regim digital: Spitalul Judeţean din Timişoara, unde Clinica ATI funcţionează de aproape un an şi jumătate fără foi, Spitalul Marie Curie din Bucureşti şi Spitalul de Copii din Iaşi.

„Când vorbim de digitalizare în sănătate, mai degrabă discutăm despre o transformare digitală, pentru că transformarea activităţii medicale într-un format digital este un proces care nu se poate face peste noapte, are nevoie de infrastructură şi asta am încercat să asigurăm prin programele din PNRR.

Medicina digitală are nevoie de o conduită adaptată regimului digital, discutăm de securitate cibernetică, despre datele pacientului, de o abordare şi o viziune puţin diferită asupra actului medical utilizând instrumentele medicale”, a mai afirmat ministrul Sănătății.

