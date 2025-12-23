Ministrul Sănătății, despre certificatele de handicap: ,,Aproape jumătate sunt false. Trebuie să intervenim”
Ministrul Sănătății, despre certificatele de handicap: ,,Aproape jumătate sunt false. Trebuie să intervenim”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, într-o emisiune televizată, că aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false, considerând că trebuie luat măsuri urgente.
„O parte sunt drame și aici rolul nostru este să susținem acești oameni care au într-adevăr o problemă, dar s-a identificat că un procent mare, aproape de jumătate sunt de fapt certificate false, care au bypass-at sistemele de monitorizare și aici trebuie să intervenim”, a spus ministrul.
El a subliniat că aceste certificate „poartă semnătura unor medici și, mai grav, poartă semnătura unei comisii care a validat”.
„Cred că după modificările făcute (…) acest fenomen se va reduce, așa cum s-a redus și fenomenul concediilor medicale. Toate măsurile pe care le-am luat în vară plus controale extinse au dus la economii de 120 milioane de lei pe lună din concedii medicale fictive. (…) Vorbim de economii de mai mult de jumătate de lei din concedii medicale fictive, care ne-au permis ca la cele două rectificări bugetare plus săptămâna trecută în ședința de Guvern să introducem în sistemul de sănătate bani suplimentari. Este pentru prima dată în ultimii 10 ani când în decembrie lăsăm farmaciile fără datorii”, a precizat ministrul Sănătății.
