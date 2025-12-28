Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că de anul viitor pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în România: ,,Construcția celor două centre este finalizată în proporție de 90%”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, într-o postare publicată pe o rețea de socializare că de anul viitor pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în România.

El a explicat că construcția celor două centre pentru arși grav este finalizată în proporție de peste 90%, la Timișoara și Târgu Mureș, iar începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă, în condiții moderne și sigure.

,,În România, construcția celor două centre pentru arși grav este finalizată în proporție de peste 90%, la Timișoara și Târgu Mureș. Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă, în condiții moderne și sigure.

Însă responsabilitatea, prevenția și evitarea acestor situații rămân vitale, pentru ca sistemul să poată face față numărului mare de pacienți și pentru a proteja vieți”, se arată în postare.

