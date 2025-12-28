Rămâi conectat

Actualitate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că de anul viitor pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în România: ,,Construcția celor două centre este finalizată în proporție de 90%”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

De

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că de anul viitor pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în România: ,,Construcția celor două centre este finalizată în proporție de 90%”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, într-o postare publicată pe o rețea de socializare că de anul viitor pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în România. 

El a explicat că  construcția celor două centre pentru arși grav este finalizată în proporție de peste 90%, la Timișoara și Târgu Mureș, iar începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă, în condiții moderne și sigure.

,,În România, construcția celor două centre pentru arși grav este finalizată în proporție de peste 90%, la Timișoara și Târgu Mureș. Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă, în condiții moderne și sigure.

Însă responsabilitatea, prevenția și evitarea acestor situații rămân vitale, pentru ca sistemul să poată face față numărului mare de pacienți și pentru a proteja vieți”, se arată în postare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cristian Păun: Falimentul nostru de astăzi este falimentul unei clase politice. Modelul poate fi simplu descris: gunoiul sub preș, vopsitul gardului după care se află leopardul

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

28 decembrie 2025

De

Cristian Păun: Falimentul nostru de astăzi este falimentul unei clase politice. Modelul poate fi simplu descris: gunoiul sub preș, vopsitul gardului după care se află leopardul Profesorul Cristian Păun a publicat un text dur, pe o rețea de socializare, la adresa clasei politice din România, pe care o consideră principalul vinovat pentru blocajul economic și […]

Citește mai mult

Actualitate

Numărul pacienților cu arsuri grave a crescut în perioada sărbătorilor. Ministrul Sănătății: România, peste media UE

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

28 decembrie 2025

De

Numărul pacienților cu arsuri grave a crescut în perioada sărbătorilor. Ministrul Sănătății: România, peste media UE În ultimele zile la nivel național, numărul pacienților cu arsuri severe a crescut în contextul sărbătorilor. România se situează peste media Uniunii Europene la acest capitol, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. El semnalează o creștere îngrijorătoare a cazurilor […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii 2025 | Fondurile de pensii private, active de 194,9 miliarde de lei, în noiembrie. Creștere de peste 30% față de anul trecut

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

28 decembrie 2025

De

Fondurile de pensii private, active de 194,9 miliarde de lei, în noiembrie. Creștere de peste 30% față de anul trecut Active în valoare de 194,9 miliarde lei, la finalul lunii noiembrie 2025, în creștere cu 31% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024 au fondurile de pensii private obligatorii, potrivit Autorității de Supraveghere […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 46 de minute

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că de anul viitor pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în România: ,,Construcția celor două centre este finalizată în proporție de 90%”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că de anul viitor pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați în România:...
Actualitateacum o oră

Cristian Păun: Falimentul nostru de astăzi este falimentul unei clase politice. Modelul poate fi simplu descris: gunoiul sub preș, vopsitul gardului după care se află leopardul

Cristian Păun: Falimentul nostru de astăzi este falimentul unei clase politice. Modelul poate fi simplu descris: gunoiul sub preș, vopsitul...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Ultima familie care locuiește permanent în cătunele Știolne și Zăpodie, locul unde se ascundeau partizanii lui Șușman, din Munții Apuseni: „Stăm aici, la locul nostru”

Ultima familie care locuiește permanent în cătunele Știolne și Zăpodie, locul unde se ascundeau partizanii lui Șușman, din Munții Apuseni:...
Ştirea zileiacum 4 ore

VIDEO | Vulcanii noroioși de la Boz, zonă în care pășunează animalele, vor fi transformați în punct de atracție turistică: Fonduri europene pentru spații de relaxare și acces sigur

Vulcanii noroioși de la Boz, zonă în care pășunează animalele, vor fi transformați în punct de atracție turistică: Fonduri europene...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

INCENDIU la Săsciori: Flăcările au cuprins o cabană. Intervin pompierii cu două autospeciale

INCENDIU la Săsciori. Flăcările au cuprins o cabană. Intervin pompierii cu două autospeciale Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale...
Curier Județeanacum 3 ore

UPDATE | Peste 800 de consumatori au rămas fără energie electrică într-o comună din Alba. Codurile roșu și portocaliu de vânt puternic fac ravagii: Echipele DEER, intervenție de urgență

Peste 800 de consumatori au rămas fără energie electrică într-o comună din Alba. Codurile roșu și portocaliu de vânt puternic...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările

Investiție de peste 1,5 milioane de lei la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Ce vor cuprinde lucrările Spitalul Județean...
Politică Administrațieacum 5 ore

Un nou supermarket Penny într-o comună din Alba, construit pe aproape 1.500 de metri pătrați. Unde va fi amplasat

Un nou supermarket Penny într-o comună din Alba, construit pe aproape 1.500 de metri pătrați. Unde va fi amplasat Direcția...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 16 ore

În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia

În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan

Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea