FOTO | Echipa de baschet masculin a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026

Echipa de baschet masculin a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia a obținut MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026.
„Felicitări echipei de baschet a Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” pentru parcursul extraordinar din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar!
Suntem mândri de calificarea echipei noastre în ETAPA FINALĂ NAȚIONALĂ, o performanță deosebită care reflectă talentul, munca, ambiția și spiritul de echipă al elevilor noștri.
De asemenea, îi felicităm pentru obținerea Mențiunii la Etapa Națională, rezultat care confirmă seriozitatea și dedicarea cu care au reprezentat școala noastră.
Mulțumiri domnului profesor Socaciu Alexandru pentru implicare, pregătire și susținerea oferită echipei pe tot parcursul competiției!
Felicitări tuturor și mult succes în competițiile viitoare!”, au transmis marți, 12 mai 2026 reprezentanții Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia.
