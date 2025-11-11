Ministrul Sănătății încurajează spitalele publice să deschidă centre de screening. Primul pas ar trebui făcut de spitalele județene cu ambulatorii dotate

Ministrul Sănătății încurajează deschiderea de centre de screening în spitalele publice

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat spitalelor publice din România să deschidă centre de screening și diagnostic cât mai accesibile populației. Primul pas ar trebui să fie făcut de spitalele județene care dispun de ambulatorii dotate și echipate corespunzător.

„Încurajez toate spitalele publice din România, în special cele județene, să deschidă astfel de centre de screening și diagnostic, chiar dacă inițial doar pentru câteva patologii. Cu cât oamenii au un acces mai mare la servicii de screening în ambulatoriile publice, cu atât obiectivul nostru de a dezvolta zona de screening în România poate fi atins mai rapid”, a declarat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a precizat că, într-o infrastructură existentă și bine gândită, este posibil ca în viitorul apropiat să fie create astfel de centre în cât mai multe locații, chiar dacă acestea vor fi dedicate unei singure patologii la început.

