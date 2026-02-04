Actualitate

Ministrul Muncii: ,,Veteranii vor fi scutiţi de la plata CASS. Au plătit deja cel mai mare preţ posibil pentru această ţară”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Ministrul Muncii: ,,Veteranii vor fi scutiţi de la plata CASS. Au plătit deja cel mai mare preţ posibil pentru această ţară"

Cei 366 de veterani de război care au mai rămas în țară ar urma să fie scutiți de plata CASS. Anunțul a fost făcut de Ministrul Muncii, Florin Manole, marți, 3 februarie 2026.

,,Veteranii vor fi scutiţi de la plata CASS”, este mesajul transmis de ministru. Potrivit acestuia, în România au mai rămas doar 366 de veterani.

,,Atâţia au mai rămas. Şi au plătit deja cel mai mare preţ posibil pentru această ţară”, a mai transmis Florin Manole.

Partidul Social Democrat a anunțat că, în urma ședinței Consiliului Politic Național desfășurate duminică, a hotărât să susțină adoptarea rapidă a pachetului de relansare economică, alături de pachetul de solidaritate. Social-democrații subliniază că aprobarea acestor măsuri în regim de urgență este esențială și nu face obiectul unor negocieri.

Luni, liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a precizat că măsurile incluse în pachetul de solidaritate trebuie reflectate în bugetul de stat aferent anului 2026.

Pachetul de solidaritate, potrivit PSD, asigură protecţie minimă pentru cei loviţi direct de austeritate: pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilităţi, mamele cu copii, veteranii sau persoanele cu handicap, arată social-democraţii, potrivit News.

