Ministrul Finanțelor: Am aprobat prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026

Guvernul a aprobat, joi, 12 martie, prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a publicat următorul text pe Facebook:

În perioade de incertitudine economică, una dintre cele mai importante responsabilități ale statului este să rămână alături de mediul de afaceri. De aceea, am aprobat azi în Guvern prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026. Este o măsură concretă, menită să ofere stabilitate într-un sector esențial pentru economie.

Prin acest mecanism, peste 6.200 de operatori economici vor beneficia de un sprijin estimat la peste 650 de milioane de lei, sub forma unui grant de 85 de bani pentru fiecare litru de motorină. Într-un context marcat de volatilitatea piețelor energetice și de tensiuni geopolitice care afectează rutele globale de transport, este important să protejăm competitivitatea companiilor românești.

Acest sprijin nu ajunge doar la transportatori. Beneficiile se propagă în întregul lanț economic: companiile de logistică și distribuție, producătorii și exportatorii români, întreprinderile mici și mijlocii, comercianții și industria prelucrătoare. Costuri de transport mai predictibile înseamnă stabilitate pentru afaceri și, în final, prețuri mai echilibrate și aprovizionare sigură pentru consumatori.

Susținerea mediului de afaceri în momente dificile nu este doar o intervenție punctuală, ci o investiție în stabilitatea economiei. Iar rolul nostru este să folosim responsabil resursele bugetare pentru a menține echilibrul și competitivitatea economiei românești.

