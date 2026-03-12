Ministrul Finanțelor: Am aprobat prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026
Ministrul Finanțelor: Am aprobat prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026
Guvernul a aprobat, joi, 12 martie, prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a publicat următorul text pe Facebook:
În perioade de incertitudine economică, una dintre cele mai importante responsabilități ale statului este să rămână alături de mediul de afaceri. De aceea, am aprobat azi în Guvern prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026. Este o măsură concretă, menită să ofere stabilitate într-un sector esențial pentru economie.
Prin acest mecanism, peste 6.200 de operatori economici vor beneficia de un sprijin estimat la peste 650 de milioane de lei, sub forma unui grant de 85 de bani pentru fiecare litru de motorină. Într-un context marcat de volatilitatea piețelor energetice și de tensiuni geopolitice care afectează rutele globale de transport, este important să protejăm competitivitatea companiilor românești.
Acest sprijin nu ajunge doar la transportatori. Beneficiile se propagă în întregul lanț economic: companiile de logistică și distribuție, producătorii și exportatorii români, întreprinderile mici și mijlocii, comercianții și industria prelucrătoare. Costuri de transport mai predictibile înseamnă stabilitate pentru afaceri și, în final, prețuri mai echilibrate și aprovizionare sigură pentru consumatori.
Susținerea mediului de afaceri în momente dificile nu este doar o intervenție punctuală, ci o investiție în stabilitatea economiei. Iar rolul nostru este să folosim responsabil resursele bugetare pentru a menține echilibrul și competitivitatea economiei românești.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic
Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat, joi, 12 martie 2026 o vizită oficială în România. Volodimir Zelenski a fost primit de către președintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni. Cei doi şefi de stat au avut convorbiri tête-à-tête, urmate de discuţii […]
Rabla 2026 | Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate”
Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate” Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că lansarea programului Rabla 2026 depinde de bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, care va fi stabilit după adoptarea bugetului național. Ea a precizat că negocierile cu Ministerul Finanțelor vor începe […]
Subvenții de stat pentru angajarea a mii de persoane la… firme de pază. Ilie Bolojan: „Nu mai putem continua să direcţionăm bani publici către mecanisme de tip «suveică»”
Subvenții de stat pentru angajarea a mii de persoane la… firme de pază. Ilie Bolojan: „Nu mai putem continua să direcţionăm bani publici către mecanisme de tip «suveică»” Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, 12 martie 2026 că, în anul 2025, statul român a plătit subvenţie pentru angajarea a peste 13.200 de persoane din categorii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Finanțelor: Am aprobat prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026
Ministrul Finanțelor: Am aprobat prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până...
FOTO | Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic
Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a...
Știrea Zilei
FOTO | Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în concediu medical
Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în...
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Science
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă...
Curier Județean
UPDATE | ACCIDENT rutier grav pe DN1 E60: O fetiță de 3 ani și un bărbat, în stop cardio-respirator după impactul dintre un autocamion și două autoturisme
ACCIDENT rutier grav pe DN1 E60: O fetiță de 3 ani și un bărbat, în stop cardio-respirator după impactul dintre...
FOTO | Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, experiență educativă și culturală la Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă” din Brașov. Despre ce au învățat
Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, experiență educativă și culturală la Academia Forțelor Aeriene ,,Henri Coandă” din Brașov....
Politică Administrație
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent...
Opinii Comentarii
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată de comunism
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată...