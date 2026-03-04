Ministrul Energiei s-a răzgândit privind prețul carburanților la pompă: ,,Dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari atunci există riscul ca prețul să urce la 10 lei”
Ministrul Energiei s-a răzgândit privind prețul carburanților la pompă: ,,Dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari atunci există riscul ca prețul să urce la 10 lei"
Prețul carburanților în România ar putea ajunge la 10 lei pe litru, în cazul în care barilul de petrol va depăși pragul de 120 de dolari și dacă va continua creșterea prețului la tona de motorină, a declarat marți ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Potrivit acestuia, o eventuală majorare a prețului la combustibil ar genera scumpiri în lanț în economie, impactul nefiind resimțit doar la pompă, ci și în costurile de transport și în prețurile altor produse, informează Agerpres.
Acesta a fost întrebat la ce ne putem aştepta în momentul de faţă legat de preţul carburanţilor, mai ales că zilele trecute s-a vehiculat faptul că litrul ar putea ajunge la 10 lei.
,,În momentul de faţă, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut acum 2 zile, acest scenariu era total improbabil. În momentul de faţă, când ne uităm la cifre, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari atunci da, există acest risc, şi dacă va mai creşte în continuare preţul la tona de motorină există, din nefericire, acest risc. Depinde foarte mult de cum evoluează situaţia în Orientul Mijlociu, lucru pe care, din păcate, nu putem să-l controlăm nici noi din România sau cred că aproape nimeni din Occident. (…) Repet, vom putea să ajungem, dacă va depăşi barilul 110-120 de dolari, şi la acel prag psihologic de 10 lei. Nu îmi doresc să ajungem acolo. Facem tot ce ţine de noi ca să absorbim acest şoc”, a declarat ministrul Energiei, pentru Digi 24.
