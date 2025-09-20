Rămâi conectat

Ministrul Educației pune sub semnul întrebării evaluarea profesorilor: Peste 99% primesc anual calificativul „foarte bine”

Buzdugan Rebecca

acum 2 ore

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a atras atenția asupra modului în care sunt evaluați profesorii din România. Într-un interviu acordat revistei Dilema, acesta a menționat contrastul dintre disfuncționalitățile vizibile ale școlii românești și evaluările aproape perfecte ale cadrelor didactice, unde peste 99% primesc calificativul „foarte bine”.

Oficialul a subliniat că pentru a face meseria de profesor mai atractivă este nevoie, în primul rând, de salarii mai mari pentru debutanți, la nivelul salariului mediu brut pe economie, precum și de o reformă a pregătirii în universități. Totodată, David a vorbit despre regândirea procesului de titularizare, despre necesitatea formării continue și a unei mai mari flexibilități în carieră.

El a propus și introducerea unui sistem de tip „tenure-track” pentru suplinitori, care să le permită trecerea, în timp, pe perioadă nedeterminată, dar și deschiderea școlii către specialiști din diverse domenii pentru a aduce mai multă relevanță în educație.

