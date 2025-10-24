Ministrul Educației dorește reintroducerea burselor olimpice: „Se numără printre prioritățile pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor”
Daniel David dorește reintroducerea burselor olimpice
Daniel David, Ministrul Educației și Cercetării, a anunțat că are în plan să reintroducă bursele de excelență olimpică și că reprezintă o prioritate pentru prima parte a anului viitor.
„Prioritățile pe termen foarte scurt, din prima parte a anului viitor, sunt bursele studenților și bursele olimpicilor, trebuie să analizăm plata cu ora în preuniversitar și, foarte important, să deblocăm posturile cu încadrare în buget”, a declarat Daniel David.
În iulie 2025, Daniel David a justificat eliminarea burselor de excelență prin ideea că olimpicii ar putea să-și acorde singuri o bursă de merit din premiul primit, fapt care a stârnit un val de reacții din partea elevilor și profesorilor.
În septembrie, acesta a recunoscut că nu a reușit să protejeze bursele de performanță, menționând totuși că premianții la olimpiade vor continua să primească recompense din partea ministerului, potrivit Edupedu.
Amintim că, în anul școlar 2025–2026, au rămas doar trei tipuri de burse, în urma reformei pregătite de Guvernul Bolojan: burse de merit, tehnologice și sociale. Bursele de excelență și reziliență au fost eliminate, iar autorii proiectului au susținut ironic că modificările sunt menite să stimuleze performanța.
Secțiune Știri sub articolul principal
