Ministrul Educației, Daniel David, a negat creșterea normei didactice: ,,Nu există discuţii în această privinţă”
Ministerul Educaţiei a transmis un comunicat prin care respinge ferm informaţiile apărute în spaţiul public privind o posibilă creştere a normei didactice sau aplicarea unor noi măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar.
„Ca urmare a informaţiilor eronate vehiculate recurent în spaţiul public privind o eventuală creştere a normei didactice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării precizează faptul că nu există discuţii în această privinţă şi nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar”, a transmis instituţia într-un comunicat.
Instituția a făcut referire la declarațiile ministrului Daniel David, potrivit cărora „măsurile fiscal-bugetare cu impact asupra educației au fost deja adoptate, iar în acest moment sistemul are nevoie de stabilitate și dezvoltare”.
Totodată, reprezentanții ministerului îi îndeamnă pe profesorii și pe toți cei implicați în sistemul de învățământ să se informeze exclusiv din surse oficiale, pentru a preveni răspândirea unor informații eronate care pot crea tensiuni în rândul personalului din școli.
„Încurajăm oamenii educaţiei să urmărească informaţiile oficiale comunicate de minister şi să nu reacţioneze la dezinformări care pot afecta buna funcţionare a sistemului nostru de învăţământ”, se arată în comunicat.
