Ministrul Economiei: „Procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România este în prezent complicat şi greu de urmărit. Guvernul va schimba asta!”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, consideră că procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România este în prezent complicat şi greu de urmărit și anunță că Guvernul va schimba asta, printr-un proiect de Ordonanţă de Urgenţă, elaborat de Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Afacerilor Externe.

Reglementarea amintită „simplifică şi organizează întregul sistem, astfel încât statul să ştie exact cine vine, unde lucrează şi în ce condiţii”, a anunțat, miercuri, 8 aprilie 2026 Irineu Darău.

„România are nevoie de forță de muncă, dar nu cu un sistem opac și vulnerabil la abuzuri.

Este un subiect pe care l-am urmărit constant încă din primul mandat de senator, ca membru al Comisiei pentru muncă, pentru că problemele din acest sistem sunt cunoscute de ani de zile.

Introducem platforma WorkinRomania.gov.ro, unde vor fi gestionate toate procedurile, pentru ca angajatorii să aibă un proces mai rapid și mai clar. Vom avea reguli stricte pentru agențiile de recrutare, ca să eliminăm intermediarii care profită de oameni sau ocolesc legea. În felul acesta, lucrătorii vor fi protejați prin obligații clare de informare, astfel încât fiecare să știe din start unde vine, ce salariu are și în ce condiții lucrează.

În același timp, angajarea străinilor va fi corelată cu nevoile reale ale economiei și, foarte important, păstrăm în

România străinii care au studiat aici și care pot începe să muncească fără drumuri inutile și fără birocrație.

Este o schimbare necesară, cu un obiectiv clar: un sistem corect și controlat, în care regulile sunt respectate de toți. Asta este baza unei economii funcționale”, a scris ministrul Economiei, Irineu Darău, pe pagina proprie de Facebook.

foto – lucrători din Nepal veniță să muncească în Alba – arhivă (cu rol ilustrativ)

