Ministrul Economiei: „Procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România este în prezent complicat şi greu de urmărit. Guvernul va schimba asta!”
Ministrul Economiei, Irineu Darău, consideră că procesul prin care lucrătorii străini ajung şi muncesc în România este în prezent complicat şi greu de urmărit și anunță că Guvernul va schimba asta, printr-un proiect de Ordonanţă de Urgenţă, elaborat de Ministerul Muncii împreună cu Ministerul Afacerilor Externe.
Reglementarea amintită „simplifică şi organizează întregul sistem, astfel încât statul să ştie exact cine vine, unde lucrează şi în ce condiţii”, a anunțat, miercuri, 8 aprilie 2026 Irineu Darău.
„România are nevoie de forță de muncă, dar nu cu un sistem opac și vulnerabil la abuzuri.
Este un subiect pe care l-am urmărit constant încă din primul mandat de senator, ca membru al Comisiei pentru muncă, pentru că problemele din acest sistem sunt cunoscute de ani de zile.
Introducem platforma WorkinRomania.gov.ro, unde vor fi gestionate toate procedurile, pentru ca angajatorii să aibă un proces mai rapid și mai clar. Vom avea reguli stricte pentru agențiile de recrutare, ca să eliminăm intermediarii care profită de oameni sau ocolesc legea. În felul acesta, lucrătorii vor fi protejați prin obligații clare de informare, astfel încât fiecare să știe din start unde vine, ce salariu are și în ce condiții lucrează.
În același timp, angajarea străinilor va fi corelată cu nevoile reale ale economiei și, foarte important, păstrăm în
România străinii care au studiat aici și care pot începe să muncească fără drumuri inutile și fără birocrație.
Este o schimbare necesară, cu un obiectiv clar: un sistem corect și controlat, în care regulile sunt respectate de toți. Asta este baza unei economii funcționale”, a scris ministrul Economiei, Irineu Darău, pe pagina proprie de Facebook.
foto – lucrători din Nepal veniță să muncească în Alba – arhivă (cu rol ilustrativ)
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Paște 2026: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Paște 2026: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în datele de 10 și 13 aprilie 2026, declarate zile de sărbătoare legală cu caracter nelucrător potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de Relații cu Utilizatorii […]
Câți tineri din România vor fi instruiți în 2026 prin programul „Soldat Gradat Voluntar în Termen”: „Suntem în grafic cu pregătirile”
Câți tineri din România vor fi instruiți în 2026 prin programul „Soldat Gradat Voluntar în Termen”: „Suntem în grafic cu pregătirile” Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţat marți, 7 aprilie 2026 că se fac ultimele pregătiri pentru „Programul Soldat Gradat Voluntar în Termen” (SGVT). Ministrul Apărării şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au […]
E cumplit! Scumpirile din ultimele luni au găurit buzunarele românilor: Oamenii muncesc numai pentru a mânca și pentru a plăti taxe la stat
E cumplit! Scumpirile din ultimele luni au găurit buzunarele românilor: Oamenii muncesc numai pentru a mânca și pentru a plăti taxe la stat Cheltuielile unei gospodării din România au crescut în ultimul trimestru din 2025 cu 11% față de perioada similară a anului anterior, arată datele publicate marți, 7 aprilie 2026 de Institutul Național de […]
VIDEO | Adolescentă de 18 ani, violată, bătută și amenințată de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost reținut de polițiști
VIDEO | Adolescentă de 18 ani, violată, bătută și amenințată de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost reținut...
VIDEO | Bărbat de 36 de ani, REȚINUT de polițiști pentru viol asupra unui minor: Ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu o tânără pe o perioadă de aproximativ 8 luni
Bărbat de 36 de ani, REȚINUT de polițiști pentru viol asupra unui minor: Ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu...
FOTO | Se demolează garajele de pe strada Vânătorilor din Alba Iulia: „Acțiunile vor continua și în alte zone”
Se demolează garajele de pe strada Vânătorilor din Alba Iulia: „Acțiunile vor continua și în alte zone” Primăria Alba Iulia...
Tânăr din Sebeș, depus în Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 1 an și 3 luni după ce a condus sub influența alcoolului sau a altor substanțe
Tânăr din Sebeș, depus în Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 1 an și 3 luni după ce a condus...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot face treburi pe câmp sau se mai spală și calcă
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot...
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură
Marţea Mare din Săptămâna Patimilor şi Pilda celor zece fecioare. Ce spune Sfânta Scriptură Citește și: MESAJE DE PASTELE ORTODOX....