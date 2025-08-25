Rămâi conectat

Ministrul Dezvoltării: Este în pregătire Memorandumul pentru continuarea Programului „Anghel Saligny” pe următorii trei ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 57 de minute

în

De

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila a anunțat, duminică, 24 august 2025, că în acest moment se lucrează la memorandumul pentru continuarea Programului „Anghel Saligny” pe următorii trei ani.

„Pe „Saligny”, pregătim memorandumul pentru continuarea acestui program pe 2026, 2027, 2028, astfel încât să avem o perspectivă și o siguranță a continuării acestui program.

Vom propune ca în 2026, 2027, 2028 să ajungem să putem să comunicăm fiecărui executant de lucrări, deci fiecărui antreprenor și fiecărei primării, pe fiecare obiectiv de investiții finanțat din ‘Anghel Saligny’, valoarea ce va fi alocată pentru anul respectiv astfel încât să existe o predictibilitate și continuitate a finanțării”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Pentru 2025, potrivit ministrului, se așteaptă soluțiile financiare de la alte ministere astfel încât să se poată extinde finanțarea Programului „Anghel Saligny” nu numai la proiectele care sunt în stadiu de execuție foarte avansat, care merg mai departe, ci și la celelalte proiecte.

„În momentul în care avem resurse financiare în plus, vom putea să continuăm toate proiectele și în 2025”, a mai spus ministrul Cseke Attila, potrivit Agerpres.

