Ministrul Dezvoltării, despre reforma administrației: ,,Ar fi fost mult mai bine ca acest pachet să fi intrat în vigoare de anul trecut”
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, la finalul discuțiilor purtate cu președinții Consiliilor Județene, că impactul politic asupra Coaliției de guvernare ar fi fost mai redus dacă măsurile de diminuare a cheltuielilor din administrația locală ar fi fost aplicate încă de anul trecut.
Oficialul a fost chestionat și în legătură cu o posibilă reorganizare teritorială în perioada următoare, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a transmis că, în cazul în care reducerile din administrație nu vor fi adoptate, această variantă ar putea deveni următorul pas.
„Eu cred că ar trebui să ne ocupăm de ceea ce avem deja pe masă. Avem acest pachet pe administrație încă din iulie–august anul trecut. Ar fi fost mult mai bine, inclusiv pentru stabilitatea politică a coaliției, ca acest pachet să fi intrat în vigoare de anul trecut. Conține măsuri prin care și statul își reduce cheltuielile, iar acestea sunt necesare.
Acest pachet trebuie promovat, într-un fel sau altul, în zilele următoare”, susține ministrul.
