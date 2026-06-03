Schimbare majoră pentru minori: Acces la psiholog de la 16 ani, fără semnătura părinților
Schimbare majoră pentru minori: Acces la psiholog de la 16 ani, fără semnătura părinților
O inițiativă legislativă depusă în Parlament propune ca adolescenții care au împlinit 16 ani să poată beneficia de servicii de intervenție psihologică, psihoterapie și consiliere școlară fără acordul expres al părinților.
Proiectul, inițiat de senatorii USR Ruxandra Cibu Deaconu, Cynthia Păun, Sorin Șipoș și George Ștefănache, urmărește să faciliteze accesul tinerilor la sprijin specializat, în special în situațiile în care lipsa acordului parental sau dificultățile de acces la servicii împiedică intervenția la timp.
Potrivit inițiatorilor, măsura este în concordanță cu principiul autonomiei progresive recunoscut deja de legislația românească pentru tinerii de peste 16 ani. Proiectul include garanții privind evaluarea profesională, confidențialitatea și protecția minorilor și nu exclude implicarea părinților atunci când aceasta este posibilă și benefică.
„Avem prea mulți adolescenți care au nevoie de ajutor, dar nu ajung la el la timp. Există situații în care accesul la un psiholog depinde exclusiv de acordul părinților, iar sprijinul nu mai ajunge deloc”, a declarat senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu.
La rândul său, senatoarea Cynthia Păun susține că este firesc ca un tânăr de 16 ani, căruia legea îi recunoaște deja anumite responsabilități și drepturi, să poată solicita singur ajutor psihologic atunci când are nevoie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
PENSII 2026 | Cum verifici online dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile pentru pensie
Cum verifici online dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile pentru pensie Angajații din România care vor să afle câți ani de muncă au acumulat sau dacă angajatorii le-au plătit contribuțiile pentru pensie pot verifica aceste informații atât online, cât și direct la instituțiile statului. Datele despre stagiul de cotizare sunt esențiale pentru calculul pensiei, dar și […]
CONCURSURI 2026 pentru ocuparea de funcții de conducere în DSP-uri și de manageri la serviciile de Ambulanță din România
CONCURSURI 2026 pentru ocuparea de funcții de conducere în DSP-uri și de manageri la serviciile de Ambulanță din România Ministerul Sănătății a anunțat, marți, 2 iunie 2026, că demarează o amplă acțiune de ocupare prin concurs a funcțiilor de conducere din instituții cheie din sistemul medical. Măsura vizează ocuparea a 29 de funcții de conducere […]
FOTO | Fostul premier Viorica Dăncilă promovează apropierea de China: „Să nu priviți prin ochii altora”
Fostul premier Viorica Dăncilă promovează apropierea de China: „Să nu priviți prin ochii altora” Fostul premier Viorica Dăncilă, în prezent director general al Camerei Româno-Chineze, a transmis un mesaj de deschidere și cooperare către tinerii din România și China, încurajându-i să își formeze propriile opinii și să cunoască direct realitățile celorlalte țări. Într-un interviu acordat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Cum verifici online dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile pentru pensie
Cum verifici online dacă angajatorul ți-a plătit contribuțiile pentru pensie Angajații din România care vor să afle câți ani de...
Schimbare majoră pentru minori: Acces la psiholog de la 16 ani, fără semnătura părinților
Schimbare majoră pentru minori: Acces la psiholog de la 16 ani, fără semnătura părinților O inițiativă legislativă depusă în Parlament...
Știrea Zilei
Rheinmetall dă lovitura în România: Contracte militare de 5,7 miliarde de euro, cel mai mare pachet extern din ultimii ani. De ce nu a fost semnat deocamdată contractul care vizează fabricile de arme din Cugir
Rheinmetall dă lovitura în România: Contracte militare de 5,7 miliarde de euro, cel mai mare pachet extern din ultimii ani....
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată din nou în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna...
Curier Județean
Numărul șomerilor din Alba continuă să crească: Cu aproape 6% mai mulți oameni fără loc de muncă decât anul trecut. Situația în Regiunea Centru
Numărul șomerilor din Alba continuă să crească: Cu aproape 6% mai mulți oameni fără loc de muncă decât anul trecut....
FOTO | 14 elevi din Alba au reprezentat cu succes județul la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică 2026: Calificare la etapa internațională din Germania
14 elevi din Alba au reprezentat cu succes județul la Olimpiada Națională de Creativitate Științifică 2026: Calificare la etapa internațională...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...