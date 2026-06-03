Schimbare majoră pentru minori: Acces la psiholog de la 16 ani, fără semnătura părinților

O inițiativă legislativă depusă în Parlament propune ca adolescenții care au împlinit 16 ani să poată beneficia de servicii de intervenție psihologică, psihoterapie și consiliere școlară fără acordul expres al părinților.

Proiectul, inițiat de senatorii USR Ruxandra Cibu Deaconu, Cynthia Păun, Sorin Șipoș și George Ștefănache, urmărește să faciliteze accesul tinerilor la sprijin specializat, în special în situațiile în care lipsa acordului parental sau dificultățile de acces la servicii împiedică intervenția la timp.

Potrivit inițiatorilor, măsura este în concordanță cu principiul autonomiei progresive recunoscut deja de legislația românească pentru tinerii de peste 16 ani. Proiectul include garanții privind evaluarea profesională, confidențialitatea și protecția minorilor și nu exclude implicarea părinților atunci când aceasta este posibilă și benefică.

„Avem prea mulți adolescenți care au nevoie de ajutor, dar nu ajung la el la timp. Există situații în care accesul la un psiholog depinde exclusiv de acordul părinților, iar sprijinul nu mai ajunge deloc”, a declarat senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu.

La rândul său, senatoarea Cynthia Păun susține că este firesc ca un tânăr de 16 ani, căruia legea îi recunoaște deja anumite responsabilități și drepturi, să poată solicita singur ajutor psihologic atunci când are nevoie.

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