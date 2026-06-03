Sport

FOTO | Trei medalii pentru CS Unirea Alba Iulia la competițiile naționale de judo de la Cluj-Napoca

Ioana Oprean

Publicat

acum 57 de minute

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Trei medalii pentru CS Unirea Alba Iulia la competițiile naționale de judo de la Cluj-Napoca

Sportivii CS Unirea Alba Iulia au obținut rezultate foarte bune la două competiții naționale de judo desfășurate în weekend, la Cluj-Napoca, reușind să aducă în palmaresul clubului o medalie de aur, una de argint și una de bronz.

Medalie de aur și medalie de argint la Campionatul Național Individual U23

În cadrul Campionatului Național Individual U23, desfășurat sâmbătă, sportivii clubului au urcat de două ori pe podium:

• Laura Alexia Bogdan – locul I și medalie de aur la categoria 48 kg (sportivă cu dublă legitimare la CS Unirea Alba Iulia și U Cluj);

• Alexandru Sibișan – locul II și medalie de argint la categoria 100 kg (sportiv cu dublă legitimare la CS Unirea Alba Iulia și CSM Pitești).

Cei doi sportivi sunt pregătiți și de profesorii albaiulieni Dinu Alin și Dinu Cristian și fac parte din lotul național de judo.

Rezultate bune și la Concursul Național Individual U12

La Concursul Național Individual U12, tinerii judocani pregătiți de antrenorii Dinu Alin, Toma Ștefan și Dinu Cristian au obținut următoarele rezultate:

• Jifculescu Eliza (CS Unirea Alba Iulia) – locul III și medalie de bronz la categoria 44 kg;

• Cristea Dinu (Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia) – locul III la categoria 73 kg;

• Neag Daria (Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia) – locul V la categoria 57 kg.

CS Unirea Alba Iulia îi felicită pe sportivi și pe antrenorii acestora pentru rezultatele deosebite obținute și le urează mult succes în competițiile viitoare.

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