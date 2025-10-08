Ministrul Culturii trimite angajații în concediu fără plată și blochează achiziția de cărți în instituțiile culturale
Ministrul Culturii trimite angajații în concediu fără plată și blochează achiziția de cărți în instituțiile culturale, obligând instituțiile să se adapteze rapid la restricțiile financiare
Ministrul Culturii, Demeter Andras, le-a cerut recent instituțiilor din subordine să trimită angajații în concediu fără plată, motivând că fondurile ministerului mai ajung doar pentru plata salariilor din luna octombrie.
În paralel, instituțiile de cultură nu mai au voie să facă aproape nicio cheltuială, fiind interzise achizițiile de cărți, publicații și alte materiale documentare, dar și bunuri de birou, reparații curente sau consultanță, cu excepții foarte limitate.
Reacția oamenilor din cultură
Anunțul a stârnit nemulțumire în rândul comunității culturale. Oamenii din domeniu fac apel la solidaritate și anunță proteste în toată țara.
Federația Teatrelor Metropolitane subliniază într-un comunicat că „Cultura nu este un sector consumator de resurse, ci un spațiu vital al sensului și al dialogului social”, iar restricțiile impuse prin Ordonanța de Urgență nr. 52/2025 pun în pericol producțiile teatrale, proiectele artistice și stabilitatea profesională a angajaților din domeniu.
Federația solicită Guvernului și Ministerului Culturii să corecteze urgent aceste măsuri și să protejeze dreptul publicului la acces real la cultură, așa cum este garantat de Constituție.
Fonduri insuficiente și restricții financiare
În circulara transmisă instituțiilor subordonate, ministrul explică că fondurile sunt suficiente doar pentru plata salariilor din octombrie, iar ultimele două luni ale anului rămân „sub semnul întrebării”. În document se recomandă instituțiilor să reevalueze bugetele și să aplice planuri de rezervă, inclusiv reducerea activității sau trimiterea angajaților în concediu fără plată, în perioadele cu interes scăzut din partea publicului.
Ministrul atrage atenția că nu se vor mai încheia angajamente pentru bunuri și servicii, inclusiv achiziția de cărți sau materiale de inventar, cu excepția unor situații excepționale aprobate prin memorandum guvernamental.
Context și justificări
Demeter Andras menționează că, deși bugetul Ministerului Culturii nu a fost diminuat, nu a fost rectificat pozitiv pentru cheltuieli de personal în cazul instituțiilor cu dublă finanțare.
Guvernul a suplimentat fondurile cu aproximativ 56,7 milioane lei, pentru plata parțială a salariilor, continuarea proiectelor de restaurare și alte programe culturale. Totuși, acest efort nu acoperă integral nevoile instituțiilor.
Ministrul precizează că managementul instituțiilor trebuie să dea dovadă de prudență și să prioritizeze cheltuielile legate de salarii și obligațiile legale, adaptând, dacă este nevoie, programul de activitate la obiceiurile de consum cultural ale comunității.
În final, ministrul le mulțumește angajaților pentru implicare și exprimă speranța că vor depăși împreună aceste dificultăți.
