Ministrul Apărării la prezentarea pachetului de proiecte din cadrul programului SAFE: „Avem nevoie de drone mâine”
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a prezentat detalii despre proiectele anti-dronă incluse în programul SAFE, subliniind că România are nevoie urgentă de dotări în acest domeniu, în contextul ultimelor incidente produse la Dunăre.
Într-o conferință de presă, Radu Miruță a vorbit despre programul SAFE, adoptat marți, 28 aprilie, în Parlament, și a precizat că pachetul gestionat de Ministerul Apărării are o valoare totală de 8,33 miliarde de euro.
El a punctat că, din totalul proiectelor incluse în acest program, opt sunt dedicate în mod direct dezvoltării de capabilități anti-dronă, incluzând sisteme radar și tehnologii moderne de contracarare a acestor amenințări aeriene, potrivit Adevărul.
Radu Miruță a explicat faptul că planurile de apărare ale Armatei Române au fost concepute inițial pentru un alt tip de riscuri, respectiv amenințări aeriene clasice, precum rachete, avioane de vânătoare sau elicoptere, însă evoluția conflictelor recente a impus adaptarea rapidă la noile realități de pe câmpul de luptă.
În acest context, ministrul a evidențiat că o parte importantă din proiectele aprobate vizează soluții tehnice de ultimă generație, destinate combaterii utilizării tot mai frecvente a dronelor în scenarii militare.
„Întregul pachet al Ministerului Apărării care a trecut astăzi prin Parlament valorează 8,33 miliarde de euro. E foarte important de spus că opt dintre aceste proiecte sunt soluţii antidronă, radare şi antidrone. Planurile de apărare ale Armatei Române au fost gândite împotriva unor ţinte aeriene existente atunci, adică până acum doi-trei ani, împotriva rachetelor, împotriva avioanelor de vânătoare, împotriva elicopterelor, nu împotriva dronelor. Avem opt dintre proiectele aprobate astăzi soluţii tehnice de ultimă generaţie împotriva dronelor”, a declarat Radu Miruţă.
„Avem nevoie de drone mâine”, a spus Radu Miruță, subliniind urgența cu care trebuie dezvoltate și implementate aceste capacități de apărare.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
29 aprilie 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Lucrări de demontare a unui parapet metalic deteriorat
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Lucrări de demontare a unui parapet metalic deteriorat Dispeceratul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat instituirea unor restricții temporare de trafic pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș. Acestea sunt în vigoare miercuri, 29 aprilie 2026, între orele 8.30 și 15.00. Concret, se execută lucrări de demontare […]
Adrian Georgescu, consultant economic: România nu se pregătește de ,,Epoca de AUR’’ ci de ,,Jocurile foamei”
Adrian Georgescu, consultant economic: România nu se pregătește de ,,Epoca de AUR’’ ci de ,,Jocurile foamei” „România riscă să intre într-o perioadă de turbulențe financiare severe, iar dincolo de panica de moment, nota de plată va fi suportată direct din buzunarele noastre. Totul se întâmplă pe fondul unei economii deja vulnerabile, ținute în viață de […]
Președintele României: Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, AUR
Președintele României: Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, AUR Varianta formării unui guvern PSD-AUR este „extrem de improbabilă”, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă susținute după participarea la Summitul Inițiativei celor Trei Mări. El a amintit, în acest context, de […]
Știrea Zilei
Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte mare: Este în arest preventiv
Bărbat din Alba, cu antecedente penale, trimis în judecată după ce a condus fără permis și cu o alcoolemie foarte...
VIDEO | A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o creștere de 24,86%”. LISTA INVESTIȚIILOR
A fost aprobat bugetul județului Alba pentru anul 2026. George Rotar, vicepreședinte CJ Alba: „Pe secțiunea de dezvoltare avem o...
Curier Județean
29 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
29 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
FOTO | Polițiștii din Alba, acțiune în județ în zona trecerilor la nivel cu calea ferată. Scopul, reducerea numărului accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale
Polițiștii din Alba, acțiune în județ în zona trecerilor la nivel cu calea ferată. Scopul, reducerea numărului accidentelor soldate cu...
Politică Administrație
Sandu Heler (PSD) a demisionat din funcția de subprefect al județului Alba: ,,O decizie corectă atât timp cât a fost depusă moțiunea de cenzură”
Sandu Heler (PSD) a demisionat din funcția de subprefect al județului Alba: ,,O decizie corectă atât timp cât a fost...
Comunicat | PSD Alba și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale: ,,Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați constituie un act de demnitate”
PSD Alba și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale: ,,Demisiile tuturor reprezentanților social-democrați constituie un act de demnitate” PSD...
Opinii Comentarii
29 aprilie: Ziua Veteranilor de Război, o zi la fel de importantă ca Ziua Națională
29 aprilie: Ziua Veteranilor de Război, o zi la fel de importantă ca Ziua Națională În fiecare an, la 29...
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
La data de 26 aprilie este marcată Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale La data de 26 aprilie, în fiecare an,...