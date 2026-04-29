Ministrul Apărării la prezentarea pachetului de proiecte din cadrul programului SAFE: „Avem nevoie de drone mâine”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a prezentat detalii despre proiectele anti-dronă incluse în programul SAFE, subliniind că România are nevoie urgentă de dotări în acest domeniu, în contextul ultimelor incidente produse la Dunăre.

Într-o conferință de presă, Radu Miruță a vorbit despre programul SAFE, adoptat marți, 28 aprilie, în Parlament, și a precizat că pachetul gestionat de Ministerul Apărării are o valoare totală de 8,33 miliarde de euro.

El a punctat că, din totalul proiectelor incluse în acest program, opt sunt dedicate în mod direct dezvoltării de capabilități anti-dronă, incluzând sisteme radar și tehnologii moderne de contracarare a acestor amenințări aeriene, potrivit Adevărul.

Radu Miruță a explicat faptul că planurile de apărare ale Armatei Române au fost concepute inițial pentru un alt tip de riscuri, respectiv amenințări aeriene clasice, precum rachete, avioane de vânătoare sau elicoptere, însă evoluția conflictelor recente a impus adaptarea rapidă la noile realități de pe câmpul de luptă.

În acest context, ministrul a evidențiat că o parte importantă din proiectele aprobate vizează soluții tehnice de ultimă generație, destinate combaterii utilizării tot mai frecvente a dronelor în scenarii militare.

„Întregul pachet al Ministerului Apărării care a trecut astăzi prin Parlament valorează 8,33 miliarde de euro. E foarte important de spus că opt dintre aceste proiecte sunt soluţii antidronă, radare şi antidrone. Planurile de apărare ale Armatei Române au fost gândite împotriva unor ţinte aeriene existente atunci, adică până acum doi-trei ani, împotriva rachetelor, împotriva avioanelor de vânătoare, împotriva elicopterelor, nu împotriva dronelor. Avem opt dintre proiectele aprobate astăzi soluţii tehnice de ultimă generaţie împotriva dronelor”, a declarat Radu Miruţă.

„Avem nevoie de drone mâine”, a spus Radu Miruță, subliniind urgența cu care trebuie dezvoltate și implementate aceste capacități de apărare.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

