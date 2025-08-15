Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare a armatei este în afara măsurilor de austeritate. Trebuie să-i motivăm pe tineri să intre în armată

Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare a armatei este în afara măsurilor de austeritate. Declarații de Ziua Marinei

„Bugetul de înzestrare a armatei este în afara măsurilor de austeritate”, a declarat, vineri, 15 august 2025, de Ziua Marinei Române, la Constanța, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Cheltuielile de apărare și de înzestrare a armatei sunt cheltuieli agreate cu aliații NATO. Ați văzut că la summit-ul de la Haga toți aliații au decis că trebuie să se înzestreze mai bine, să cheltuiască mai mult pentru apărare, și aici vorbim și de cheltuielile cu personalul, pentru că degeaba te echipezi și înzestrezi și cumperi echipament de ultimă generație dacă nu te preocupi și de cea mai importantă resursă, militarii.

Oamenii aceștia trebuie să fie bine motivați, bine pregătiți, bine înzestrați, să aibă un plan de carieră corect. În partea asta de cheltuieli de apărare sunt și cheltuielile cu salariile militarilor.

Am agreat cu partenerii NATO că vom cheltui cu toții până în 2035 5% din PIB pentru apărare, din care 1,5% sunt cheltuieli conexe de înzestrare militare și civile, infrastructură rutieră și energetică, capacități de stocare energetică, capacități de luptă cibernetică etc.

Trebuie să-i motivăm pe tineri să intre în armată, să înțeleagă că, în afara misiunii nobile de a-și apăra țara, armata poate fi un loc de muncă bun”, a spus Ionuț Moșteanu.

