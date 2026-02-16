Actualitate

Ministrul Agriculturii: „Voi propune plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare în funcție de inflație"

Ministrul Agriculturii: „Voi propune plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare în funcție de inflație”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a atras atenţia că puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%, ceea ca face ca unităţile de procesare să ajungă la pierderi.

Ministrul a anunţat că va prezenta, în această săptămână, un proiect ca adausul comercial să fie plafonat la 20% la toate produsele alimentare, în cazul în care inflaţia este mai mare de 5%, cum este în prezent, potrivit News.ro.

„Încă din 1 august, eu tot am spus că puterea de cumpărare şi partea de alimente în România a scăzut şi va scădea”, a afirmat, duminică, 15 februarie 2026, la televiziunea Antena 3 CNN, ministrul Agriculturii.

„Gândiţi-vă ce repercursiuni poate avea asupra industriei alimentare. Pentru că, atunci când aceste unităţi de procesare nu realizează volumele necesare, ei merg în pierdere. Pentru că au foarte mulţi angajaţi, aceste unităţi de procesare mari nu se opresc, merg 24 din 24, iar atunci când nu ai volumele necesare, pe care să le realize în aceste unităţi de procesare, sigur, aceste unităţi merg pe pierdere”, a precizat ministrul Agriculturii.

„În momentul de faţă, inflaţia cred că a ajuns undeva la 10%. Am luat o decizie şi voi prezenta săptămâna viitoare, un pachet ca să nu mă mai acuze toţi economiştii şi cei care se pricep la partea de economie că intervin în piaţă. Nu mai intervin în piaţă. Intervin asupra inflaţiei, cu un mecanism foarte simplu. Sigur, va fi un act normativ. Atunci când inflaţia este peste 5%, se face o plafonare a adaosului comercial, dar la toate produsele agroalimentare, nu numai la cele de bază, pentru că acel adaos comercial practicat pe alimentele de bază s-a dus pe alte produse agroalamentare”, a mai spus Florin Barbu.

„În cazul în care inflaţia este sub 5%, piaţa rămâne liberă”, a precizat ministrul, subliniind că adausul comercial vrea să-l plafoneze la 20%, în cazul unei inflaţii mari.

