Ministerul Educației pasează problema burselor: „Nu avem fonduri, dar universitățile pot acorda burse din fonduri proprii”

Ministerul Educației pasează problema burselor către universități: „Nu avem fonduri, să le ofere din banii proprii”

Ministrul Educației, Daniel David, a adoptat o strategie de redirecționare a nemulțumirilor studenților către conducerile universitare, în contextul tăierilor de burse generate de criza fiscal-bugetară.

Într-o întâlnire cu reprezentanții organizațiilor studențești, oficialul a transmis că instituțiile de învățământ superior au libertatea de a acorda burse din fondurile proprii, acolo unde acest lucru este posibil.

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Educației și Cercetării, la întâlnirea cu studenții au participat delegați ai celor mai importante structuri de reprezentare: Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) și Uniunea Studenților din România (USR).

În fața presiunii crescânde din partea tinerilor nemulțumiți de reducerea sumelor alocate burselor, Daniel David a subliniat că, deși bugetul central este afectat de restricții majore, universitățile pot continua să sprijine studenții prin alocări din surse proprii, indiferent dacă aceștia sunt la buget sau la taxă, și pe tot parcursul anului academic.

„În condițiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă și pentru fondurile la dispoziția ministerului”, a transmis instituția într-un mesaj oficial. Cu alte cuvinte, în timp ce ministerul invocă limitări legale și lipsa resurselor, decizia de a acorda sau nu burse revine, practic, universităților.” a declarat ministrul Daniel David

Pentru reprezentanții studenților, mesajul ministerului este văzut ca o formă de „pasare a responsabilității”, într-un moment în care mii de tineri riscă să fie privați de sprijinul necesar pentru a-și continua studiile. În lipsa unei soluții concrete din partea autorităților centrale, presiunea se mută acum asupra conducerilor instituțiilor de învățământ superior, care trebuie să aleagă între sustenabilitate financiară și sprijinul direct pentru studenți.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI