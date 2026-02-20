Actualitate

Ministerul Educației nu își asumă denumirea „vacanță de schi” atribuită vacanței speciale de iarnă a elevilor: Precizări oficiale

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Ministerul Educației nu își asumă denumirea „vacanță de schi” atribuită vacanței speciale de iarnă a elevilor: Precizări oficiale

Ministerul Educației a făcut, joi, 19 februarie 2026, câteva precizări legate de vacanța din această perioadă, mai precis de sintagma „vacanță de schi” folosită în spațiul public.

„Vacanța școlară din această perioadă, stabilită la nivel județean, are scopul de a echilibra perioadele de învățare și de a preveni suprasolicitarea copiilor, neavând o tematică anume sau o destinație specifică.

Sintagma „vacanță de schi” folosită în spațiul public cu referire la această perioadă nu figurează în documentele oficiale emise de Ministerul Educației și Cercetării și nu reflectă scopul măsurii.

Anterior organizării pe module (intervale de învățare), când anul școlar era structurat în două semestre, această perioadă corespundea vacanței intersemestriale”, au precizat reprezentanții Ministerului Educației.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Peste două treimi dintre români ar fi de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 februarie 2026

De

Peste două treimi dintre români ar fi de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu Mai mult de două treimi (67,1%) dintre români ar fi de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu, conform unui sondaj realizat de INSCOP Research, în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, la solicitarea New Strategy Center. Potrivit cercetării, 67,1% dintre […]

Citește mai mult

Actualitate

20-22 februarie 2026 | Ploi, urmate de ninsori, intensificări ale vântului și răcire accentuată a vremii în România: Un nou anunț al meteorologilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 februarie 2026

De

20-22 februarie 2026 | Ploi, urmate de ninsori, intensificări ale vântului și răcire accentuată a vremii în România: Un nou anunț al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, vineri, 20 februarie 2026, informarea meteo de vreme severă valabilă în toată România în intervalul 20 februarie 2026 (ora 10.00) – 22 februarie 2026 (ora […]

Citește mai mult

Actualitate

Cum va fi VREMEA în România până în 23 martie 2026: Temperaturi peste medie în toată perioada. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

20 februarie 2026

De

Cum va fi VREMEA în România până în 23 martie 2026: Temperaturi peste medie în toată perioada. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Temperaturile vor fi peste media climatologică în România până în 23 martie 2026, conform prognozei meteo pe 4 săptămâni dată publicității vineri, 20 februarie 2026, de Administrația Națională de Meteorologie. Estimările meteorologice pentru […]

Citește mai mult