Ministerul Educației nu își asumă denumirea „vacanță de schi” atribuită vacanței speciale de iarnă a elevilor: Precizări oficiale

Ministerul Educației a făcut, joi, 19 februarie 2026, câteva precizări legate de vacanța din această perioadă, mai precis de sintagma „vacanță de schi” folosită în spațiul public.

„Vacanța școlară din această perioadă, stabilită la nivel județean, are scopul de a echilibra perioadele de învățare și de a preveni suprasolicitarea copiilor, neavând o tematică anume sau o destinație specifică.

Sintagma „vacanță de schi” folosită în spațiul public cu referire la această perioadă nu figurează în documentele oficiale emise de Ministerul Educației și Cercetării și nu reflectă scopul măsurii.

Anterior organizării pe module (intervale de învățare), când anul școlar era structurat în două semestre, această perioadă corespundea vacanței intersemestriale”, au precizat reprezentanții Ministerului Educației.

Secțiune Știri sub articolul principal

