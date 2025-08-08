Ministerul Dezvoltării pregătește noi măsuri fiscale! Nu plătești amenda, ți se suspendă dreptul de a conduce

Ministerul Dezvoltării pregătește noi măsuri fiscale! Nu plătești amenzile, rămâi fără permisul de conducere

Veste șoc pentru șoferii care comit ilegalități în trafic! Ministerul Dezvoltării pregătește un nou proiect de lege prin care cei care nu-și plătesc amenzile în maxim 15 zile, vor rămâne pietoni.

Mai exact, cei care sunt prinși pe picior greșit în trafic au la dispoziție 90 de zile ca să-și plătească amenzile, în caz contrar, primăriile vor transmite mai departe datele șoferului. Proiectul face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, pregătit de Guvern.

„Se reglementează faptul că deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale”, se arată în expunerea de motive a proiectului pus în transparență de Ministerul Dezvoltării.

În același timp, dacă un șofer are permisul suspendat din alte cauze, iar perioada expiră, acesta tot nu va putea conduce dacă are amenzi neplătite. Însă șoferii își vor putea reduce perioada de suspendare a dreptului de a conduce dacă „prezintă dovada plății tuturor datoriilor către bugetul local.

Alarmant este și faptul că amenzile restante de 3 luni vor fi majorate cu 30%, iar dacă nu vor fi plătite după 6 luni, vor mai primi o altă majorare, tot de 30%. Ministerul Dezvoltării mai propune ca, în cazul vânzării de automobile, cumpărătorii și vânzătorii să ceară certificate fiscale de la primăriile de pe raza domiciliului. Datornicii vor avea probleme și la radierea autoturismului, fiind necesar de asemenea un istoric curat al taxelor și al impozitelor.

