Actualitate

Ministerul Apărării Naționale: ,,Pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 minute

în

De

Ministerul Apărării Naționale: ,,Pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”

În urma evaluării situației de securitate generate de evenimentele din Iran, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis duminică, 1 martie 2026, că România nu se confruntă cu o amenințare militară directă.

„Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”, se arată în comunicatul oficial.

Armata României menține permanent în serviciu forțe care supraveghează mediile aerian, naval, terestru, informațional și cyber, asigurând detectarea amenințărilor și reacția imediată. Militari și specialiști civili se află în permanență, 24/7, în serviciu de permanență și intervenție.

„Armata și-a ajustat postura și s-au dispus măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată”, precizează MApN.

În plus, facilitățile navale ale Statelor Unite de la Deveselu, integrate în sistemul NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice.

Ministerul subliniază că se află în contact permanent cu aliații și coordonează toate măsurile necesare pentru asigurarea securității României.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Florea Grup din Alba, afaceri de aproximativ 75 milioane euro în 2025: Estimează men­ţinerea cifrei de afaceri şi a mar­jei de profitabilitate şi în 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

1 martie 2026

De

Florea Grup din Alba, afaceri de aproximativ 75 milioane euro în 2025: Estimează men­ţinerea cifrei de afaceri şi a mar­jei de profitabilitate şi în 2026 Fraţii Marcel şi David Florea din Alba au ajuns la afaceri de aproximativ 75 milioane euro în 2025 cu Florea Grup, un business în construcţii, turism, distribuţie de carburanţi şi […]

Citește mai mult

Actualitate

Babele de martie: ce înseamnă şi cum se alege baba. Legende şi tradiţii româneşti

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

1 martie 2026

De

Babele de martie: ce înseamnă şi cum se alege baba. Legende şi tradiţii româneşti Începutul primăverii este legat, pentru noi, românii, de o tradiţie autentică, ce se pierde în negura timpului. Tradiţia poporului român asociază zilele cuprinse între 1 şi 9 martie cu babele, simbol al valorilor familiale tradiţionale şi garanţie a vieţii veşnice. În […]

Citește mai mult

Actualitate

Bonurile fiscale ar putea ajunge pe blockchain. Ce își propune statul prin proiectul de aproape 47 de milioane de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 ore

în

1 martie 2026

De

Bonurile fiscale ar putea ajunge pe blockchain. Ce își propune statul prin proiectul de aproape 47 de milioane de lei Ministerul Finanțelor a anunțat, joi, lansarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”. Inițiativa presupune înregistrarea fiecărui bon emis de casele de marcat într-un registru electronic securizat, care nu poate fi modificat […]

Citește mai mult