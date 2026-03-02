Ministerul Apărării Naționale: ,,Pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”

În urma evaluării situației de securitate generate de evenimentele din Iran, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis duminică, 1 martie 2026, că România nu se confruntă cu o amenințare militară directă.

„Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”, se arată în comunicatul oficial.

Armata României menține permanent în serviciu forțe care supraveghează mediile aerian, naval, terestru, informațional și cyber, asigurând detectarea amenințărilor și reacția imediată. Militari și specialiști civili se află în permanență, 24/7, în serviciu de permanență și intervenție.

„Armata și-a ajustat postura și s-au dispus măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată”, precizează MApN.

În plus, facilitățile navale ale Statelor Unite de la Deveselu, integrate în sistemul NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice.

Ministerul subliniază că se află în contact permanent cu aliații și coordonează toate măsurile necesare pentru asigurarea securității României.

