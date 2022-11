Mihnea Costachi în finala Grand Prix România 2022 de la Alba Iulia: Primul clasat va primi 5.000 de euro

FOTO| Acțiune a polițiștilor din Alba pentru siguranța în trafic: Au fost aplicate 255 de amenzi pentru viteză și alte 15 pentru șoferi băuți

La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii din Alba au organizat o acțiune, pe raza întregului județ, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. S-a acționat, în principal, pentru combaterea excesului de viteză și pentru depistarea celor care pun în pericol siguranța traficului, urcând la volan sub influența alcoolului sau a drogurilor. Au fost aplicate 470 de amenzi, reținute 28 de permise de conducere și constatate 6 infracțiuni.

În perioada 04 – 06 noiembrie 2022, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat, pe raza întregului județ, o acţiune pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accident și depistarea conducătorilor auto care nu respectă regulile de circulație. S-a acționat, în principal, pentru combaterea excesului de viteză și a conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului sau a drogurilor.

În cadrul acțiunii, au fost aplicate 470 de sancțiuni contravenționale, din care 255 pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 15 pentru conducere sub influența alcoolului, iar restul pentru alte abateri de la normele legale privind circulația pe drumurile publice. Au fost reținute 28 de permise de conducere, retrase 13 certificate de înmatriculare și au fost constatate 5 infracțiuni de conducere sub influența alcoolului și una de conducere sub influența drogurilor.

La acțiune, alături de polițiștii rutieri au participat cei de ordine publică.

Exemplu:

La data de 6 noiembrie 2022, în jurul orei 11,30, polițiștii Serviciului Rutier Alba au depistat un bărbat de 49 de ani, din Abrud, județul Alba, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Șard, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemie.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.