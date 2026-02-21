Mihaela Blaga și Lucian Ștefan (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), locurile șase la Campionatul Balcanic de sală de la Belgrad

Mihaela Blaga și Lucian Ștefan (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) s-au clasat pe locurile șase la Campionatul Balcanic de la Belgrad

Mihaela Blaga și Lucian Ștefan, cei doi atleți din Alba, care au participat la Campionatul Balcanic de sală pentru seniori, competiție disputată la Belgrad (Serbia), s-au clasat, fiecare, pe locul 6, în proba de 3000 metri.

Lucian Florin Ștefan (CS Universitar Alba Iulia/Mica Romă Blaj) a terminat pe locul 6 în proba de 3000 metri, cu rezultatul 8:25.19. Podiumul a fost ocupat de Nino Jambresic (Croația) – timpul 8:14.73, Vid Botolin (Slovenia) – rezultatul 8:19.00 și Kiyasettin Kara (Turcia), cu 8:20.86 (au concurat 8 sportivi).

Mihaela Maria Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) a încheiat pe locul 6 (ultimul) în cursa feminină pe distanța de 3000 metri, cu timpul 10:09.79, o clasare modestă pentru sportiva din „Mica Romă”, departe de așteptări. S-a impus Sumeyye Erol (Turcia), cu rezultatul 9:30.10, urmată de Devora Avramova (Bulgaria), cu timpul 9:31.74 (PB) și Milica Tomasevic (Serbia), cu rezultatul 9:32.85. La finele săptămânii viitoare, la București, sunt Campionatele Naționale de sală, seniori și Under 23.

