FOTO: Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/ CSU Alba Iulia), aur la Cupa României! Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj), alte două medalii de aur
Mihaela Maria Blaga (21 de ani), atletă legitimată la Mica Romă Blaj și CSU Alba Iulia, a cucerit medalia de aur în proba de 1500 de metri, cu PB (record personal 4:28.70), din cadrul Cupei României în sală, seniori, competiție disputată la București, în Sala „Ioan Soter”.
Citește și: FOTO | Început de sezon extraordinar: Mihaela Blaga și Lucian Ștefan, triumf într-un concurs internațional din Ungaria. Performanțe și pentru alți atleți pregătiți de Cristina Man
Alte două medalii de aur a cucerit Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia/ AC Mica Romă”) în probele de 1500 de metri și 3000 metri.
„Felicitări fata mea de aur, mult succes la Campionatele Balcanice de seniori de săptămâna viitoare”, este mesajul transmis de antrenoarea Cristina Man (AC Mica Romă Blaj). Competiția se va disputa la Belgrad, în perioada 20-22 februarie, urmând a participa în proba de 3000 metri Mihaela Blaga și Lucian Ștefan.
Lucian Ștefan si Casian Crașovan sunt antrenati de Cristian Dragomir.
„Acest sezon a fost unul foarte bun pentru sportivii noștri, cu recorduri personale în aproape fiecare cursă. Pentru Mihaela și Lucian urmează cel mai important concurs internațional al sezonului, Campionatul Balcanic din Serbia unde sperăm sa avem rezultate bune„, a mai punctat Cristina Man.
De asemenea, Lucian Florin Ștefan (19 ani), legitimat la CSU Alba Iulia și Mica Romă Blaj) a luat aurul în proba de 1500 metri seniori, cu timpul 3:55. 86 (PB), cursă în cadrul căreia Andrei Casian Crașovan (CSS Caransebeș/Mica Romă Blaj) a fost pe locul 7 (cu 4:01.83, PB), iar David George Cozma (CSU Alba Iulia) pe poziția a 12-a (4:12.77).
Ștefan și Cozma au mai concurat și la 3000 de metri, Ștefan adjudecându-și medalia de aur (8:38.69), iar Cozma încheind pe locul 10 (9:27.43).
Codrin Alexandru Vințan (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia) a participat în proba de 800 metri, alături de Crașovan.
