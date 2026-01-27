Miercuri, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în Liga Campionilor | În „Alba Blaj” Arena, confruntare onorantă cu campioana mondială a cluburilor

Miercuri, 28 ianuarie, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în Liga Campionilor | În „Alba Blaj” Arena, confruntare onorantă cu campioana mondială a cluburilor

Mâine, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, se dispută partida contând pentru penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor dintre Volei Alba Blaj și Savino Del Bene Scandicci, nimeni alta decât campioana mondială a cluburilor, unul dintre cele mai galonate adversare ale echipei din „Mica Romă”.

Categoric, favorita incontestabilă a confruntării este echipa din Italia, însă rămâne spectacolul care se anunță lângă fileu, o seară de gală, în ciuda diferențelor de bugete și implicit de valoare. Dacă ar fi să facem o paralelă cu sportul rege, la Blaj ar poposi Chelsea, ca o comparație, care a învins PSG în finala fotbalistică. Este prima reprezentație în fața fanilor în acest an în competiția supremă pentru „mândria Albei” și în același o oportunitate pentru a vedea la lucru vedete mondiale ale voleiului. Ca idee, sub comanda lui Marco Gaspari (antrenor pe care Blajul l-a întâlnit pe când pregătea Vero Volley Milano, în 2022/2023), sunt nume uriașe precum Maja Ognjenovic, Caterina Bosetti, Ekaterina Antropova, Brenda Castillo sau Avery Skinner, adevărate staruri.

Liga Campionilor revine în Polivalenta din Blaj, după o pauză de aproape două luni, precedenta confruntare fiind în 2 decembrie (1-3 cu VakifBank), cu două jocuri, fiecare cu gradul său de interes, diferit, Scandicci (miercuri), Le Cannet (peste o săptămână).

În privința calculelor pentru calificare, Scandicci este pe locul secund al grupei A, cu 9 puncte (3 victorii și un eșec), iar gazdele sunt ultimele, cu 4 insuccese, lider fiind VakifBank Istanbul (cu maximum de puncte), cea mai titrată echipă din Liga Campionilor. Blajul își leagă toate speranțele de continuare a aventurii europene de ultima partidă, săptămâna viitoare, a doua consecutivă în propria sală, cu Volero Le Cannet, în 4 februarie fiind examenul suprem pentru accederea în sferturile de finală ale Cupei CEV.

Va fi al patrulea duel direct dintre cele două formații, până în prezent. Echipa italiană s-a impus de fiecare dată: 3-1 la Târgu Mureș și 3-0 la Florența, în finala Cupei CEV 2023 și 3-0, respectiv 3-0, la Florența, pe 27 noiembrie 2025, în prima etapă a Grupei A din ediția curentă a Ligii Campionilor.

Savino Del Bene Scandicci vine la Blaj din postură de campioană mondială a cluburilor, titlu cucerit în luna decembrie 2025, la São Paulo (Brazilia), când vicecampioana Europei a învins, scor 3-1, Prosecco Doc Imoco Conegliano, deținătoarea Ligii Campionilor, care domină de 7 ani voleiul feminin italian. Duminică, în finala Cupei Italiei. Savino Del Bene Scandicci a fost învinsă, la Torino, într-un mod dramatic, de Imoco Conegliano, scor 0-3 (29-31, 24-26, 25-27), care și-a luat astfel revanșa, asta după ce a trecut în semifinale de Chieri ’76, scor 3-2 (după un alt meci tensionat). În afara trofeului de campioană mondială a cluburilor (2025), Savino Del Bene Scandicci a mai câștigat, pe plan internațional, Cupa Challenge (2022) și Cupa CEV (2023).

