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Bacalaureat 2026 | Claudiu Stanciu, cea mai mare medie dintre absolvenții Colegiului Militar din Alba Iulia: „Un vis împlinit”

Lucian Dărămuș

Publicat

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Bacalaureat 2026 | Claudiu Stanciu, cea mai mare medie dintre absolvenții Colegiului Militar din Alba Iulia: „Un vis împlinit”

Absolvenții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au obținut rezultate remarcabile și la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026.

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12 absolvenți ai promoției 2026 a colegiului militar albaiulian au obținut note de 10 la probele examenului maturității. Notele maxime au fost dobândite la disciplinele: matematică – 10 note, fizică și limba și literatura română câte o notă de 10.

De asemenea, dintr-un total de 143 de absolvenți, 59 au obținut medii între 9,93 și  9, ceea ce reprezintă un procent de peste 41%.

Absolventul Claudiu Stanciu a obținut cea mai mare medie în acest an la BAC, 9,93.

„Pentru mine, colegiul militar înseamnă un nou început, un vis devenit realitate, o lume dominată de disciplină și respect în care sunt hotărât să excelez”, mărturisea în clasa a IX-a Claudiu Stanciu.

El devenea în vara anului 2025 noul elev plutonier al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Este al 14-lea an consecutiv în care la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia se înregistrează promovabilitate de 100% la examenul de Bacalaureat.

„Felicitări tuturor pentru rezultatele obținute în acest an la examenul de Bacalaureat: absolvenților pentru efortul și perseverența depuse în pregătirea școlară, cadrelor didactice și militare pentru implicarea și dedicarea cu care au pregătit elevii și părinților pentru sprijinul și încurajarea copiilor pe drumul reușitei!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” a încheiat anul școlar 2025–2026 cu cea de-a 75-a promoție de absolvenți, promoție care poartă denumirea onorifică „Constantin Brâncuși – 150”.

Festivitatea de absovire a avut loc în 18 iunie 2026. În seara anterioră s-a desfășurat ultimul apel de seară al absolvenților.

foto: arhivă Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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