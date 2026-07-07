FOTO | Alexandra Popa și Ioana Roman, de la HCC Alba Iulia, printre cele mai mari medii din județ la Bacalaureat 2026. Vor să studieze Medicina la Sibiu și Politehnica la Cluj-Napoca
Alexandra Popa și Ioana Roman, de la HCC Alba Iulia, printre cele mai mari medii din județ la Bacalaureat 2026. Vor să studieze Medicina la Sibiu și Politehnica la Cluj-Napoca
Munca, seriozitatea și dorința de a reuși le-au adus pe două absolvente ale Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia în fruntea celor mai buni absolvenți ai județului Alba.
Alexandra Popa și Ioana Roman au obținut media 9,95 la examenul de Bacalaureat 2026, o performanță care încununează ani de pregătire și perseverență. Cele două tinere își doresc să studieze Medicina la Sibiu, iar cealaltă să urmeze cursurile Universității Politehnice din Cluj-Napoca.
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Alexandra Elena Popa este una dintre absolventele Colegiului Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia care au obținut cele mai mari medii la examenul de Bacalaureat 2026. Tânăra a terminat profilul ,,Științe ale naturii” cu media 9,98.
La examenul de Bacalaureat, Alexandra a obținut media 9,95, la egalitate cu o altă colegă. La română a avut nota 9,85, iar la matematică și chimie organică a obținut nota 10 curat, la ambele materii.
Tânăra spune că subiectele la examen i s-au părut foarte accesibile, mai ales că pregătit temeinic pentru bac: ,,Nu a fost nici foarte ușor, dar nici imposibil atâta timp cât te-ai pregătit pe parcursul celor 4 ani și ai putut să faci chiar și exercițiile cu anumite chichițe”.
Chiar dacă a luat și meditații, Alexandra a declarat pentru ziarulunirea.ro că într-un procentaj foarte mare a ajutat-o ce a făcut la școală: ,,Am luat meditații ca ceva suplimentar și nu foarte des. Pot să spun că ce am făcut la școală m-a ajutat foarte mult”.
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Tânăra absolventă de la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” își dorește să studieze medicina la Sibiu.
,,Colegilor mai tineri le spun să nu pună foarte multă presiune pe ei și să încerce să se bucure și de timp liber, dar în același timp să și învețe dacă își doresc un rezultat foarte mare. Dacă cumva se simt copleșiți de emoții să nu se gândească că nota este singurul lucru care îi definește, pentru că ceea ce contează este perseverența de care dau dovada și efortul pe care îl pun în pregătire”, le-a transmis Alexandra colegilor mai tineri.
La aflarea rezultatelor, tânăra s-a bucurat nespus: ,,M-am simțit foarte fericită și împlinită pentru că eu chiar m-am chinuit și am depus efort. Pot acum să spun că nu am învățat degeaba”, a mai adăugat aceasta.
Și Ioana Roman se numără printre absolventele Colegiului Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia care au obținut printre cele mai mari medii la examenul de Bacalaureat 2026. Tânăra, care a terminat la profilul Mate-Info, a obținut media generală 9,95 la examen, mai exact română – 9,90, matematică – 10, informatică – 9,95,
Ioana a explicat că examenul a fost de nivel mediu, existând atât exerciții mai complexe, cât și altele concepute astfel încât toată lumea să poată obține o notă decentă: „Sincer, mi s-a părut un examen de nivel mediu. Au fost și exerciții mai dificile, concepute astfel încât să nu ia toată lumea nota 10, dar să poată obține o notă decentă.”.
Despre planurile sale pentru viitor, Ioana spune că își dorește să studieze la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: ,,Pe viitor, aș dori să urmez Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”.
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